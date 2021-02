Baisse record des investissements étrangers en Russie 

Focus sur l’écosystème Tech russe. Adrien Henni, rédacteur en chef d’East West Digital News, revient sur les spécificités de cet écosystème et l’impact de la crise sur l’économie du pays. La Russie a enregistré une baisse annuelle de 3,1% de son PIB en 2020. La Russie a choisi de garder son économie ouverte après un seul confinement au printemps 2020.

La crise du coronavirus a engendré une explosion du e-commerce en Russie, qui représentait 20 millions d’euros par an début 2020. « Les grandes sites russes d’e-commerce ont vu leur chiffre d’affaires doubler tels qu’Ozon ou Wildberries », met en avant le rédacteur en chef d’East West Digital News

Sur l’investissement interne à la Russie, le bilan de l’année est mitigé. « Au plus fort de la crise au printemps, il y a eu des opérations de levées de fonds interrompues, reportées ou annulées mais le bilan de l’année 2020 n’est pas seulement négatif du point de vue des innovations. Certaines start-up russes se sont démarquées telles que Skyeng, spécialisée dans les cours d’anglais en ligne, qui a réalisé une méga levée même si le montant n’a pas été divulgué », explique Adrien Henni. En 2019, l’entreprise avait déjà une valeur d’environ 109 millions de dollars.

Mais au-delà de la crise sanitaire, l’écosystème technologique russe est surtout impacté par les relations internationales qui sont loin d’être au beau fixe. L’arrestation et la condamnation d’Alexei Navalny mais surtout le procès du banquier français Philippe Delpal ont conduit les investisseurs étrangers à se détourner du marché russe. « 2020 est l’un des points les plus bas dans l’histoire de l’investissement étranger en Russie », reconnait Adrien Henni.

Vous pouvez écouter l’émission Good Morning sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter: Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter: redaction@decode.media

L’actualité à retenir :

Début d’année en fanfare pour eFounders, le start-up studio franco-belge de Thibaud Elzière et Quentin Nickmans. Après avoir lancé fin janvier Logic Founders, un nouveau start-up studio dédié à la FinTech, la structure lève le voile sur sa 28ème entreprise. Il s’agit de Collective, une marketplace SaaS qui cible les indépendants souhaitant travailler en équipe. En effet, les freelances sont de plus en plus nombreux à se regrouper via des collectifs pour décupler leur force de frappe.

Un phénomène qui s’accélère avec la crise du coronavirus, cette dernière ayant porté un coup très rude à l’activité de beaucoup de travailleurs indépendants. Jean de Rauglaudre, co-fondateur et CEO de Collective, nous éclaire sur cette nouvelle tendance… Retrouvez l’intégralité de l’interview sur Frenchweb.fr.

Les événements à ne pas manquer :

Retrouvez de nombreux évènements dans l’agenda FrenchWeb.

Ils recrutent: