Tech for Good: Ring Capital lance un fonds à impact de 35 millions d’euros

TooGoodToGo, Phenix, BlaBlaCar, HelloAsso… ces startups françaises sont considérées comme des pionnières de ce que l’on nomme la « Tech for Good ». Pour soutenir de jeunes entreprises dans leurs ambitions qui allient performance économique et impact social ou environnemental, la société de capital-risque Ring Capital lance un nouveau fonds doté de 35 millions d’euros. Baptisé « Ring Mission », ce véhicule d’investissement mènera à bien des opérations allant de 500 000 à 5 millions d’euros dans des startups « early-stage », en France comme en Europe. Ring Capital annonce dans la foulée la création de Ring Foundation, un fonds philanthropique pour accompagner les associations innovantes.

« Nous avons la conviction que la prochaine génération de champions mondiaux de la Tech seront des entreprises qui innoveront pour placer le respect de la personne humaine et la protection de la planète au cœur de leur proposition de valeur », commente Nicolas Celier, co-fondateur de Ring. « L’Europe et la France en particulier ont une culture et un historique d’alignement de la performance économique avec le progrès social et sont les mieux placés pour prendre la tête de ce mouvement ».

50 millions d’euros à terme

Ce premier closing de 35 millions d’euros a été réalisé auprès d’investisseurs institutionnels tels que Tikehau Capital, Bpifrance, BNP Paribas et Mirova, de Family Offices et d’investisseurs privés. À terme, Ring Mission espère peser 50 millions d’euros. Pour mieux structurer son processus de financement, Ring définit préalablement des « indicateurs d’impact assortis d’objectifs quantifiés » qui sont mesurés chaque année. « L’atteinte de ces objectifs d’impact déclenche la moitié du ‘carried interest’ perçu par l’équipe de gestion », explique le fonds.

Ce dernier sera géré par Nicolas Celier, co-fondateur de Ring et du réseau Tech for Good France en 2018, qui a été l’un des premiers investisseurs dans Sézane et Dataiku. Laurent Babut, ancien d’Ecotechnologies, et Daphné Gurs, ancienne entrepreneuse d’impact et membre de l’équipe Ring depuis 2018, l’accompagneront dans cette tâche. « Il était primordial pour nous de constituer une équipe familière des préoccupations des entrepreneurs à impact, capable de les accompagner à la fois sur des enjeux opérationnels de croissance et sur leurs priorités d’impact environnemental et social », commente Laurent Babut.

Ring Mission dispose également d’une communauté de mentors forte, qui regroupe notamment Djamel Agaoua (PDG de Viber), Christel Toriello (VP Revenue Ops chez Mirakl), Jean Moreau (co-fondateur de Phenix), Mounira Hamdi (co-fondatrice de Diversidays), Frédéric Bardeau (co-fondateur de Simplon), ou encore Ismaël Le Mouël (fondateur d’HelloAsso).

Ring Capital annonce également le lancement d’un fonds philanthropique, Ring Foundation, hébergé par le Fonds de Dotation Transatlantique, spécialisé dans l’accompagnement d’associations qui mettent la technologie au service de l’inclusion des personnes fragiles ou des enjeux environnementaux.