Télétravail: comment avoir une utilisation moins stressante de la visioconférence

Avec la crise sanitaire, le télétravail a pris une place plus importante dans la vie des actifs français pour 31% d'entre eux, et encore plus chez les jeunes pour qui ce taux monte à 41%, selon une enquête menée par Harris Interactive pour Cetelem. Au cœur de cette nouvelle organisation, se trouve notamment la visioconférence. Mais un recours trop intensif à ce type de réunions peut constituer un « danger psychologique ». Et cela n'est pas seulement dû à leur fréquence. L'Américain Jeremy Bailenson, fondateur et directeur du Virtual Human Interaction Lab de Stanford, travaille par exemple depuis des années sur le concept de visio. Il donne 4 grandes raisons qui explique le mal-être que peuvent provoquer ces visioconférences. Ce dernier cite par exemple la fréquence trop élevée de regards droits dans les yeux et en gros plan. Il rappelle également que de se regarder soi-même constamment est épuisant. Retrouvez dans l'émission un résumé de Jean-Luc Raymond, de France Num, sur les différents points de vigilance à avoir et ce qui peut être mis en place.

Dans FrenchWeb Market, on s’envole aujourd’hui vers le pays à la feuille d’érable : le Canada. C’est là-bas qu’est né ce que l’on surnomme aujourd’hui «l’anti-Amazon», à savoir Shopify. Le géant canadien est en effet devenu la destination de prédilection des commerçants pour disposer d’une boutique en ligne sous leur propre identité, et non avec l’étiquette de vendeur Amazon. Avec Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l’analyse des marchés chez eToro, on revient sur la recette du succès de Shopify…

Dans le WildCard d’aujourd’hui, nous vous dévoilons le casting final du premier vol touristique à destination de l’espace. En association avec Space X, la navette « Crew Dragon » décollera le 07 septembre prochain avec à son bord les trois personnes issues de la société civile choisies par Jared Isaacman, connu pour avoir fondé Shift4paiement, plus lui-même l’initiateur et commanditaire du projet.

