Shippeo lève 29 millions d’euros pour améliorer la qualité des données logistiques

Shippeo, une entreprise française spécialisée dans la visibilité en temps réel des transports multimodaux, propose une plateforme permettant aux entreprises de suivre leurs expéditions dans 150 pays. Fondée en 2014, la société s’est développée en fournissant des outils pour optimiser les chaînes logistiques, réduire les coûts opérationnels, limiter les retards et minimiser l’impact environnemental. En suivant plus de 90 millions d’expéditions par an, Shippeo répond à des enjeux cruciaux pour des secteurs soumis à de fortes pressions économiques et logistiques.

Une plateforme au service des données et de la durabilité

Shippeo fournit des estimations précises des délais de livraison (ETA) grâce à des algorithmes avancés et des données consolidées provenant de sources multiples. La plateforme aide également les entreprises à mesurer et réduire leur empreinte carbone en leur permettant de comparer différents modes et prestataires de transport. Cette capacité à transformer des données dispersées en informations exploitables répond aux attentes croissantes des entreprises en quête d’efficacité et de résilience.

Des priorités adaptées aux enjeux actuels

Face aux perturbations globales des chaînes d’approvisionnement, Shippeo a renforcé ses fonctionnalités liées à la gestion des risques. La qualité des données, un enjeu souvent négligé dans la logistique, est au cœur de ses améliorations. Des entreprises comme Amazon, Yamaha Motor North America et Lassonde Industries utilisent la plateforme pour anticiper les interruptions et sécuriser leurs opérations à grande échelle.

29 millions d’euros pour accélérer l’expansion

Le 15 janvier 2024, Shippeo a levé 29 millions d’euros lors d’un tour de financement stratégique mené par Woven Capital, le fonds de croissance de Toyota. Les investisseurs historiques, dont Battery Ventures, Partech, NGP Capital, Bpifrance Digital Venture, LFX Venture Partners, Shift4Good, et Yamaha Motor Ventures, ont également participé. Cette opération porte le total des financements de la société à 132 millions d’euros. Ce nouvel apport permettra à Shippeo d’étendre ses activités en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique.