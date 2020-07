Télémédecine : Biloba lève 1,2 millions d’euros pour grossir et s’exporter à l’international

Nous avons échangé avec Benjamin Hardy, cofondateur de Biloba. Biloba propose messagerie instantanée permettant aux parents d’accéder facilement et très rapidement à des professionnels pédiatriques et annonce aujourd’hui une levée d’1,2 millions d’euros auprès notamment de Calm/Storm Ventures, Inventures, Tiny VC et Id4 Ventures.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Benjamin Hardy, cofondateur de Biloba :

