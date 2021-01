Téléphonie d’entreprise : Ringover lève 10 millions d’euros auprès d’Expedition Capital

L’opérateur téléphonique européen Ringover annonce un tour de table, en série A, de 10 millions d’euros auprès d’Expedition Capital. Depuis sa création en 2005, il s’agit de sa première levée de fonds. Expedition Capital en est le seul investisseur.

Viser l’international

En 2017, l’entreprise a fait évoluer son modèle en lançant une application permettant aux entreprises de gérer les appels, depuis ou vers l’étranger, sur mobile, tablette et ordinateur. Avec cette solution, il est possible de passer des appels dans plus de 60 pays. « Ringover a connu une croissance soutenue depuis 2018, avec des revenus augmentant de plus de 800% et plus de 10 000 entreprises », revendique le communiqué de l’entreprise. Fondé en 2005 par Jean-Samuel Najnudel et Renaud Charvet, Ringover s’adresse majoritairement aux PME.

L’objectif de cette opération financière est un fort déploiement à l’international avec l’ouverture de bureaux en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Pour cela, l’entreprise souhaite recruter une centaine de collaborateurs dans les mois à venir.

La téléphonie d’entreprise, un marché concurrentiel

Sur le marché de la téléphonie d’entreprise, l’entreprise doit faire face à la start-up française Aircall. Fondée en 2014 par Olivier Pailhès, la société propose une solution de téléphonie d’entreprise 100 % cloud avec pour objectif de l’intégrer à un maximum d’outils métiers. Aircall a levé 65 millions de dollars en série C en mai 2020. Cette dernière levée de fonds porte le financement total de la start-up à 106 millions de dollars, soit près de 100 millions d’euros. La jeune pousse compte plus de 5.000 clients dans le monde et en revendique 200 nouveaux chaque mois.

Les Américains NICE inContact et Genesys sont également présents sur ce marché de la téléphonie d’entreprise.

Ringover : les données clés

Fondateurs : Jean-Samuel Najnudel et Renaud Charvet

Création : 2005

Siège social : Paris

Secteur : Téléphonie d’entreprise

Activité : application pour la gestion des appels en entreprise

Financement : 10 millions d’euros en janvier 2021…