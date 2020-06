Télétravail : « croissance de la pollution numérique à moyen terme »

Nous avons échangé avec Xavier Verne, membre du think-tank The Shift Project, qui oeuvre pour une économie décarbonée, pour aborder la pollution numérique et son évolution due au confinement à court terme mais aussi à moyen terme. Le déploiement de la 5G et ses conséquences écologiques sont également abordées lors de cet entretien.

