Les télétravailleurs des grandes entreprises, la nouvelle cible des espaces de coworking

Avec Clément Alteresco, CEO de Morning Coworking, nous échangeons sur l’impact de la crise et l’avenir des espaces de coworking. Mais aussi sur la nouvelle population présente dans les espaces de coworking qui seront de plus en plus de télétravailleurs de grandes entreprises.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Clément Alteresco, CEO de Morning Coworking :

