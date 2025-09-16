ORIS MATERIALS INTELLIGENCE lève 3 millions d’euros pour accélérer la décarbonation des infrastructures en France

ORIS Materials Intelligence, nouvelle société spécialisée dans la conception d’infrastructures durables, annonce une nouvelle étape de son développement. Issue d’une initiative intrapreneuriale au sein d’un grand groupe de matériaux de construction, elle prend désormais son indépendance à travers un carve-out qui lui permet de disposer d’une gouvernance autonome et d’une structure capitalistique propre.

La société propose une plateforme cloud qui combine intelligence artificielle, science des données et ingénierie pour accompagner les maîtres d’ouvrage, bureaux d’études et collectivités dans la conception de routes et de voies ferrées à faible impact environnemental. L’outil permet d’évaluer dès la phase de conception l’empreinte carbone d’un projet, d’optimiser l’usage des ressources locales, de réduire les émissions de CO₂ et les coûts de construction, tout en intégrant des critères de résilience climatique.

En 2024, ORIS affirme avoir identifié des solutions permettant à ses clients d’éviter 3,1 millions de tonnes de CO₂, d’économiser 4,4 millions de tonnes de ressources primaires et de réduire les coûts de 20 millions d’euros sur plus de 18 500 kilomètres de projets routiers analysés.

« Cette étape est à la fois un aboutissement et un nouveau départ. Avec LIBERSET à nos côtés et une équipe engagée, nous avons les moyens de déployer à grande échelle notre mission de transformer les infrastructures de transport linéaires pour être mieux adaptées aux défis de notre époque » explique Nicolas Miravalls, cofondateur et CEO d’ORIS Materials Intelligence.

Renaud de Montaignac, cofondateur et COO, ajoute que cette transition vers une structure indépendante offre à l’entreprise l’agilité nécessaire pour innover plus rapidement, tout en restant fidèle à sa mission de mettre la science et la technologie au service d’infrastructures durables et résilientes.

Avec cette levée de fonds, ORIS entend accélérer sa feuille de route produit, renforcer sa présence internationale et massifier son impact auprès des grands donneurs d’ordre. La société collabore déjà avec Sweco, Ramboll, Bouygues et AECOM, ainsi qu’avec des institutions comme Die Autobahn, la Banque Asiatique de Développement et l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel.

Dans le cadre de ce tour de table, LIBERSET, société d’investissement internationale soutenue par des family offices, apporte son soutien stratégique. « La digitalisation du secteur des infrastructures ouvre une nouvelle ère, où performance, traçabilité et durabilité deviennent des leviers majeurs de compétitivité. ORIS Materials Intelligence s’impose comme un pionnier en proposant des solutions holistiques qui transforment la gestion et l’optimisation des matériaux » déclare Damien Bourel, cofondateur et managing partner de LIBERSET.

ORIS Materials Intelligence annonce avoir levé 3 millions d’euros en série A auprès de LIBERSET. Fondée par Nicolas Miravalls et Renaud de Montaignac, la société est basée à Paris et dispose d’un bureau à Lyon, ainsi que de représentants en Europe et en Asie. Issue d’une initiative intrapreneuriale, elle est devenue société commerciale en 2021 avant de prendre son indépendance en 2025.