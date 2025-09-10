Sebastian Siemiatkowski, co fondateur et CEO de KLARNA
Succès pour Klarna, nouveau symbole d’un retour en force des IPOs aux Etats Unis

Opération réussie pour Klarna qui a levé 1,27 milliard d’euros (1,37 milliard de dollars) lors de son introduction en Bourse sur le New York Stock Exchange, en plaçant 34,3 millions d’actions au prix de 40 dollars, au-dessus de la fourchette de 35 à 37 dollars. Sursouscrite plus de 20 fois, la valorisation atteint environ 14 milliards d’euros.

Cette opération illustre la réouverture du marché américain des introductions en Bourse. Depuis le début de l’année, les IPOs aux États-Unis ont permis de lever 24,4 milliards de dollars, contre 20,4 milliards sur la même période en 2024. Klarna s’impose comme le dossier européen phare de ce mouvement, aux côtés de Circle Internet Group et de Figma, qui ont suscité une forte attention lors de leur arrivée sur les marchés.

Le timing n’est pas anodin : plusieurs entreprises issues de secteurs variés, de Stubhub dans le ticketing à la fintech PayPay, profitent de cette dynamique pour lancer leurs offres publiques. La présence de Klarna dans ce calendrier dense marque une étape importante pour le segment fintech, encore marqué par la correction des valorisations post-pandémie.

Fondée à Stockholm, Klarna s’est fait connaître comme pionnière du “buy now, pay later” avant d’élargir son offre vers la banque digitale sous l’impulsion de son directeur général, Sebastian Siemiatkowski. L’entreprise développe désormais des cartes de débit et des solutions de crédit moyen terme, une activité qui pèse encore peu dans son volume de transactions mais dont l’adoption progresse.

Sur le plan financier, Klarna a déclaré une perte nette de 153 millions de dollars au premier semestre 2025, pour 1,52 milliard de revenus, contre 38 millions de pertes pour 1,33 milliard de revenus sur la même période en 2024. Les charges liées aux provisions pour crédit expliquent l’essentiel de ce creusement.

Klarna a été fondée en 2005 par SEBASTIAN SIEMIATKOWSKI, VICTOR JACOBSSON et NIKLAS ADALBERTH. L’opération d’introduction a été menée par Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley. Après l’IPO, SEQUOIA CAPITAL détient environ 22 % des droits de vote, HEARTLAND 8,9 %, VICTOR JACOBSSON 8,8 % et SEBASTIAN SIEMIATKOWSKI 7,4 %.

 

