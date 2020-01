The NextGen Enterprise Summit : Pour passer des bonnes résolutions aux solutions concrètes

S’inscrire

The NextGen Enterprise Summit réunira, les 26 et 27 mars prochains, 600 leaders d’opinion et managers autour de 50 spécialistes de l’innovation managériale venus du monde entier (Canada, USA, Russie, Pays-Bas, Allemagne, France, Italie…) pour partager leurs retours d’expériences concrets et leurs bonnes pratiques.

Objectifs ?

• Inspirer les participants grâce à des témoignages d’experts et de praticiens

• Montrer que de nouvelles formes de management et de gouvernance sont possibles et synonymes de succès, tant pour les entreprises que pour les salariés.

• Dévoiler des expériences concrètes et méconnues qui peuvent être transposées dans d’autres organisations et d’autres pays.

• Rappeler les trois piliers de l’entreprise de nouvelle génération : Une raison d’être alignée sur des valeurs sincères, Responsabilité et autonomie, Transparence et confiance

Les speakers

Isabelle Kocher (CEO, Engie), Jurgen Appelo (Startup, Scale Up, Screw Up), James Priest (Sociocracy 3.0), Tom Thomison (Holacracy), Jean-Dominique Senard (CEO Renault), Florent Menegaux (CEO Michelin), Pascal Demurger (CEO Maif), Jos De Blok (Buurtzorg), Isaac Getz (Professor, Author), Aaron Dignan (The Ready), Joost Minaar (Corporate Rebels) … sont quelques uns des intervenants qui prendront la parole.