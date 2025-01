Zuckerberg appelle à une intervention de Trump contre les amendes antitrust de l’UE / UBISOFT envisage toute les opportunités / Jean Michel Billaut nous a quitté.

+ BREAKING NEWS

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris ce week end le décès de Jean Michel Billaut, figure emblématique de notre écosystème.

Salut l’ami ! C’est par ces mots qu’il avait l’habitude de commencer ses conversations, histoire de mettre immédiatement à l’aise ses interlocuteurs. Lui, qui débute dans le cadre policé de la Compagnie Bancaire, où il cofonde en 1978 L’Atelier, un laboratoire unique de veille et d’expérimentation technologique, installé au 2ᵉ sous-sol du 5 avenue Kléber à Paris. Ce « Google gaulois », comme il aimait l’appeler, deviendra plus tard un centre de référence en matière d’innovation, avec une antenne à San Francisco. Il aura acculturé un grand nombre d’acteurs issus de la banque, du commerce, et des technologies, qui allaient transformer ces secteurs en profondeur.

Grand promoteur du très haut débit, il œuvre au déploiement de la fibre à Pau, et digitalise, avec l’arrivée des blogs, ses prises de parole à travers le Billautshow, où il met quotidiennement en lumière les entrepreneurs de la frenchtech.

C’est un pionnier qui aura marqué toutes les générations qui l’ont croisées de par sa curiosité et son envie de partager.

Merci, Jean-Michel, pour tout ce que tu nous as offert toutes ces années avec tant d’énergie. Toutes nos pensées vont à ta famille et tes proches.

Mark Zuckerberg appelle à une intervention de Trump contre les amendes antitrust de l’UE Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a exhorté le gouvernement américain sous la présidence de Donald Trump à s’opposer aux amendes infligées par l’Union européenne aux entreprises technologiques américaines pour violations des règles antitrust. Lors du podcast The Joe Rogan Experience, il qualifie ces sanctions, qui dépassent les 30 milliards de dollars en deux décennies, de « tarifs douanier » visant les entreprises américaines. Meta critique la gestion de Biden sur les tensions avec l’UE Zuckerberg reproche à l’administration Biden de ne pas avoir agi pour défendre les entreprises américaines contre ce qu’il considère comme des attaques de l’UE. Il affirme que le manque de soutien a permis à la Commission européenne de cibler librement les entreprises technologiques américaines.

Le Royaume-Uni accélère sur l’IA avec une stratégie ambitieuse

Le gouvernement britannique dévoile l’« AI Opportunities Action Plan », une feuille de route en 50 mesures pour faire de l’intelligence artificielle un levier économique et sociétal majeur. Parmi les priorités : des AI Growth Zones pour attirer les investissements, un supercalculateur de 100 000 GPU d’ici 2030, et une bibliothèque nationale de données pour exploiter les données publiques en toute sécurité.

Avec une régulation flexible favorisant l’innovation et 14 milliards de livres d’investissements privés annoncés, le Royaume-Uni veut se positionner comme un acteur clé de l’IA mondiale. Selon le FMI, ce plan pourrait générer 47 milliards de livres par an sur une décennie.

Les PDG de la tech prévus aux événements d’investiture de Trump Sam Altman (OpenAI), Dara Khosrowshahi (Uber), et, selon une source, Mark Zuckerberg (Meta) assisteront aux événements d’investiture du président Trump ce mois-ci.

Microsoft annonce des hausses de prix pour Microsoft 365 en Asie-Pacifique

Microsoft a informé ses clients en Australie, Nouvelle-Zélande, Malaisie, Singapour, Taïwan et Thaïlande d’une augmentation des tarifs de Microsoft 365. Les plans verront leurs prix augmenter de 30 % à 45 % dans les prochains mois. Cette révision tarifaire reflète les ajustements régionaux de l’entreprise.

Les startups israéliennes en cybersécurité doublent leurs levées de fonds en 2024

En 2024, les entreprises israéliennes spécialisées en cybersécurité ont levé 4 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 100 % par rapport à 2023 (1,89 milliard de dollars). Ces financements ont été répartis sur 89 tours, dont 50 en seed ou early stage, représentant un total de 400 millions de dollars.

Phishing vocal : des cybercriminels détournent Apple et Google pour tromper les utilisateurs Des groupes de phishing vocal se font passer pour des services d’assistance d’Apple et Google pour orchestrer des escroqueries ciblées. En exploitant les lignes de support téléphonique, les systèmes de notification et les outils de récupération de compte, ils envoient des messages qui apparaissent comme crédibles aux appareils des victimes Les escrocs utilisent des numéros officiels et envoient des notifications système, comme des alertes de récupération de compte, qui paraissent vraie. Une fois la confiance établie, les victimes sont redirigées vers des sites frauduleux usurpant les interfaces d’Apple ou Google pour saisir leurs identifiants, qui sont ensuite exploités pour vider leurs comptes ou voler leurs fonds. Ces groupes utilisent des kits de phishing avancés et des bots pour cibler des comptes à forte valeur repérés sur les réseaux sociaux ou des personnalité de notoriété publique. Les rôles au sein des attaques sont divisés entre appelants, opérateurs de phishing et administrateurs des systèmes utilisés pour coordonner les escroqueries.

Ubisoft explore des options stratégiques et reporte « Assassin’s Creed Shadows »

Ubisoft a annoncé examiner des « options stratégiques et capitalistiques transformationnelles » afin de maximiser la valeur de l’entreprise pour l’ensemble des parties prenantes. Pour rassurer les investisseurs, Ubisoft s’engage à réduire ses coûts de plus de 200 millions d’euros d’ici l’exercice 2025-2026.

En octobre, Bloomberg rapportait que la famille fondatrice Guillemot et Tencent envisageaient une potentielle acquisition de l’entreprise. Cette spéculation avait fait bondir l’action Ubisoft de plus de 30 %. Cependant, Ubisoft n’a pas confirmé de discussions concrètes à ce jour.

Le lancement de « Assassin’s Creed Shadows » est à nouveau repoussé, cette fois au 20 mars 2025. Ce report s’ajoute à une série de déceptions dans le calendrier de sorties, contribuant à une baisse de 45 % de l’action Ubisoft sur les 12 derniers mois.

