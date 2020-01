Tout l’écosystème big data réuni à Paris pour dessiner la société big data de demain

S’inscrire

Big Data Paris revient les 9 & 10 mars prochains au Palais des Congrès de Paris pour une neuvième édition unique.

A l’heure où les algorithmes sont toujours plus puissants, les questions éthiques viendront compléter les réflexions autour du respect de la vie privée et de l’aspect qualitatif de la donnée. Profilage, fake news, fiabilité des algorithmes : comment encadrer le développement de ces technologies ? Entrons nous dans l’âge de raison du Big Data ? Plus que jamais l’édition 2020 de BIG DATA Paris s’annonce BIG.

Un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent faire de leurs données un véritable levier de croissance pour leur entreprise. Une occasion unique de vous informer, de benchmarker et d’échanger avec experts et leaders sur le marché en pleine expansion des Big Data.

Pendant 2 jours, plus de 18 000 visiteurs seront attendus, près de 250 exposants vous présenteront leurs solutions, et pas moins d’une centaine de conférences et de workshop seront planifiés. L’évènement réunira l’ensemble de l’écosystème européen du big data sous un même toit.