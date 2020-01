Facebook revoit sa stratégie pour Facebook Watch

Que se passe-t-il au sein de Facebook Watch, la plateforme vidéo du réseau social lancée aux Etats-Unis en 2017 et mondialement l’année suivante? En effet, alors que l’entreprise de Mark Zuckerberg vient d’annoncer l’annulation de ces deux séries originales, Sorry For Your Loss avec Elizabeth Olsen et Limetown avec comme tête d’affiche Jessica Biel, il semblerait qu’elle soit en train de complètement revoir sa copie.

Alors que la guerre des plateformes de streaming fait rage avec Netflix qui dépense sans compter pour ses créations originales- 12 milliards de dollars en 2018 et un budget estimé à 15 milliards en 2019- et l’arrivée de nouveaux concurrents comme Apple tv+ ou Disney+, il semblerait que Facebook ait décidé de revoir ses ambitions à la baisse pour opter pour une stratégie qui ressemble davantage à ce que propose YouTube.

Un budget de 1,4 milliard de dollars

Création de séries originales avec des stars hollywoodiennes en tête d’affiche, obtention des droits pour diffuser des matchs de baseball en direct ou ceux de la Ligue des champions en Amérique Latine…. Il semblerait que la stratégie de miser sur des programmes prestigieux mais coûteux pour attirer des utilisateurs ne soit finalement pas la bonne pour le service Watch de Facebook. D’autant plus que contrairement aux plateformes comme Netflix, le réseau social ne fait pas payer d’abonnement mais tire là aussi ses revenus de la publicité.

Ainsi, il ne s’agit pas pour le réseau social d’arrêter de parier sur Watch mais de rediriger ses efforts vers des contenus moins chers à produire en ce qui concerne ses créations originales. Ainsi, comme le révèle The Information, le réseau social va continuer à investir sur sa plateforme: le budget de programmation devrait ainsi atteindre 1,4 milliard de dollars cette année contre 1 milliard en 2017. Au menu? Des talk-shows, à l’instar de Red Table présenté par Jada Pinkett Smith et renouvelé pour une nouvelle saison, des programmes courts, et ceux qu’elle diffuse en partenariat avec d’autres éditeurs de contenus.

Une redirection qui se fait alors que les derniers chiffres publiés par Facebook révèlent que le montant des dépenses du réseau social se sont envolés de 34% pour atteindre 12,2 milliards de dollars sur trois mois.