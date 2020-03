Transformation: « Le digital peut être inclusif, respectueux des organisations et de leur passé»

Depuis 2014, LinkValue développe des solutions Tech et digitales sur-mesure à destination des entreprises qui entament encore leur transformation ou de celles qui souhaitent accélérer leur développement. À la tête de la société qui compte aujourd’hui 110 personnes, on retrouve Romain Vacher et Thibault Anssens qui l’on montée quand ils avaient un peu plus d’une trentaine d’années. En 2019, elle a enregistré un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros.

«Nous sommes une société qui fait de l’accompagnement dans la réalisation de projets IT», explique Romain Vacher. «L’idée est de se dire que l’on va accompagner les clients dans leur transformation métier et faire en sorte que le digital soit vraiment un levier de performance et de création de valeur. Quand on construit des solutions, elles ne sont pas uniquement digitales mais globales puisque les enjeux de la transformation numérique, c’est d’abord des enjeux de modification des modes de gouvernance des entreprises, des organisations, des relations sociales, des business models, une acculturation».

«Je crois que le digital, il a cette puissance là, c’est qu’il peut être inclusif, respectueux, bienveillant des organisations et du passé des entreprises», est convaincu Romain Vacher.

Comment LinkValue accompagne ses clients? Quels conseils clés en matière de transformation? A quoi ressemble ce marché? Retrouver l’interview complète de Romain Vacher, co-fondateur de LinkValue.

