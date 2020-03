Coronavirus: « Le problème d’anticipation est central en Europe et aux Etats-Unis »

« La résilience démarre par l’anticipation : regarder des cauchemars en face et les évaluer de manière rationnelle », met en avant Guy-Philippe Goldstein, hercheur et consultant sur les questions de cybersécurité et cyberdéfense mais également auteur de science-fiction.

Guy-Philippe Goldstein questionne à notre micro la manière dont les gouvernements asiatiques et occidentaux ont réagi différemment par rapporté à l’épidémie actuelle. « Les pays asiatiques ont réussi à contenir la crise alors que c’est une catastrophe en Europe et aux Etats-Unis », affirme-t-il. Il avance certaines raisons à cette situation : « le manque d’anticipation, un manque d’exercice de simulation ».

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Guy Philippe Goldstein, chercheur en cybersécurité :

