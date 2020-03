[Oui Are New York] Coronavirus: les conseils aux CEO de Jean-Pierre Chessé pour survivre à la crise

Spéciale Covid-19 avec les éclairages de Jean-Pierre Chessé qui a survécu à plusieurs crises.

Hello à tous,

À époque particulière, épisode très particulier! Vous vous souvenez de Jean-Pierre Chessé que j’ai interviewé (épisode 21), il se trouve qu’il est passé par la crise du SRAS en 2003 et des subprimes en 2008, lorsqu’il était entrepreneur en Chine.

Il a fait un webinar avec French Founders appelé « Covid-19: The CEO Survival Guide », interviewé par Ryad Hacene, qui était très riche en enseignements. Donc au lieu de ré-interviewer Jean-Pierre, et de lui faire répéter les mêmes choses, j’ai demandé à French Founders l’autorisation de publier cette superbe interview.

Jean-Pierre donne tout un tas de conseils aux entrepreneurs, qui lui ont permis de monter un business de 200 millions de dollars en Chine, sur le dos de ces crises. Il partage ici avec nous son expérience, ses enseignements et son « survival guide » pour accompagner efficacement les dirigeants dans leurs prises de décisions à un moment unique de leur aventure.

Merci à Jean-Pierre, Ryad et à French Founders d’avoir produit ce contenu, j’espère qu’il servira à la communauté Oui Are New York.

Oui Are New York sur Spotify

Oui Are New York sur Apple Podcasts

Oui Are New York sur Google Podcasts

ASK 🙏🏼:

Si vous avez aimé cet épisode, merci de cliquer ici : https://ratethispodcast.com/ouiareny

Pour le partager, très simple : ouiareny.com

ME CONTACTER ☎️:

Si vous chercher a me joindre, toutes mes infos sont sur www.ilan.io

Pour me suivre, ou m’interpeler, je suis assez actif sur Twitter -> twitter.com/ilan

Le correspondant

Présent depuis plus d’une décennie à New York, Ilan Abehassera est un observateur privilégié de la Tech américaine sur la côte Est. Parti s’installer outre-Atlantique après ses études à Marseille et son passage à Euromed Marseille (désormais Kedge Business School), l’entrepreneur français a fait ses preuves à New York en lançant en 2008, alors que la crise économique ravage les États-Unis, la start-up Producteev, qui permet de gérer des projets et des équipes sur plusieurs plateformes.

Aux États-Unis, Ilan Abehassera s’est également fait remarquer avec sa chronique Pomme-I pour FrenchWeb et des apparitions sur BFM Business. Désormais, l’entrepreneur est impliqué dans Willo, une start-up qu’il a co-fondée en 2017 pour améliorer l’efficacité du brossage de dents. Depuis New York, il assiste à l’arrivée massive des start-up françaises aux États-Unis. Alors que la Silicon Valley a longtemps concentré toute l’attention, les entrepreneurs français et européens se tournent de plus en plus vers la côte Est et New York, qui devient le nouveau pôle d’attraction de la Tech américaine.