Trottinettes électriques: SoftBank mène un tour de table de 250 millions de dollars dans Tier Mobility

La startup allemande spécialisée dans les trottinettes électriques en free-floating Tier Mobility lève 250 millions de dollars en série C auprès de SoftBank via son véhicule d’investissement Vision Fund 2. Mubadala Capital, le bras financier de Mubadala Investment Company, ainsi que Northzone, Goodwater Capital, White Star Capital, Novator et RTP Global ont également participé à l’opération. Ce financement porterait la valeur de Tier Mobility à un peu moins d’un milliard de dollars selon des sources du Financial Times, lui conférant ainsi la place de startup la plus précieuse de son secteur devant Lime, mais derrière le géant américain Bird.

Lancé en 2018 par Lawrence Leuschner, Julian Blessin et Matthias Laug, Tier Mobility a su développer sa présence dans plus de 80 villes à travers dix pays avec 60 000 trottinettes électriques, pour enfin atteindre la rentabilité cet été. Pendant la crise sanitaire, Tier a notamment pu compter sur son réseau de bornes de chargement pour véhicules électriques, TIER Energy Network, qui lui a permis de maintenir sa croissance. En France, la startup berlinoise a déployé 8 000 trottinettes dans 4 villes (Paris, Lyon, Grenoble et Bordeaux) en moins de 2 ans, ce qui ferait d’elle le premier opérateur sur le marché français.

Diversification dans la mobilité urbaine électrique

Pour accélérer sa croissance, Tier tient à se diversifier dans le secteur de la mobilité, comme l’illustre sa récente acquisition. En février dernier, Tier a racheté la startup Coup Mobility et de ses 5 000 scooters électriques. Coup avait annoncé l’arrêt de ses services à la fin de l’année 2019. « Les scooters électriques correspondent à un usage différent de celui des trottinettes électriques, pour les distances moyennes de 4 à 10 kilomètres, et ils apparaissent complémentaires avec les activités que nous opérons déjà », expliquait alors Lawrence Leuschner.

La startup berlinoise ambitionne désormais d’étendre sa présence en Europe et d’accélérer sur ses marchés porteurs, à l’instar de la France, tout en développant TIER Energy Network. « Nos trottinettes électriques nous ont permis d’atteindre la rentabilité et nous avons maintenant une base solide pour ouvrir la voie d’une mobilité harmonieuse et durable. Notre vision est de transformer en profondeur le futur de la mobilité urbaine : nous souhaitons qu’elle soit électrique, partagée et abordable, avec la possibilité de choisir entre plusieurs véhicules alimentés par un seul et même réseau d’énergie durable », conclut le PDG, M. Leuschner.

Tier Mobility : les données clés

Fondateurs: Lawrence Leuschner, Julian Blessin et Matthias Laug

Création: 2018

Siège social: Berlin

Secteur: Mobilité urbaine

Concurrents: Bird, Lime…

Financement: 250 millions de dollars en série C auprès de SoftBank via son véhicule d’investissement Vision Fund 2. Mubadala Capital, le bras financier de Mubadala Investment Company, ainsi que Northzone, Goodwater Capital, White Star Capital, Novator et RTP Global ont également participé à l’opération.