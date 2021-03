Twitter devance Clubhouse en lançant son rival Spaces sur Android

Face au succès grandissant du réseau social Clubhouse, Twitter lance son offensive. Après avoir introduit sa nouvelle fonctionnalité Spaces en bêta sur iOS en décembre dernier, le géant américain annonce son arrivée sur Android. « Utilisateurs d’Android, notre bêta est en pleine expansion ! À partir d’aujourd’hui, vous pourrez vous inscrire et discuter dans n’importe quel Space (‘espace’). Bientôt, vous pourrez créer votre propre Space, mais nous sommes encore en train de mettre certaines choses au point », est-il précisé sur le compte Twitter de Spaces.

Android folks, our beta is growing! starting today you will be able to join and talk in any Space. SOON you’ll be able to create your own but we’re still working out some things. keep your 👀 out for live Spaces above your home tl

— Spaces (@TwitterSpaces) March 2, 2021