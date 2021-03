FoodTech : Christian Jorge, co-fondateur de Vestiaire Collective, lance Omie & Cie

Après avoir développé avec succès Vestiaire Collective, qui vient de lever 178 millions d’euros, Christian Jorge se lance dans une nouvelle aventure entrepreneuriale. Et après s’être attaqué à la mode de seconde main, il s’engage désormais dans l’alimentation responsable avec Omie & Cie. Cette nouvelle start-up vise à créer une alternative aux géants de la grande distribution pour proposer des produits d’épicerie durables aux consommateurs.

Créée en 2020 sous la dénomination Merci Alternative par Christian Jorge, Coline Burland, Benoît Del Basso et Joséphine Bournonville, la société travaille en partenariat avec 69 producteurs et transformateurs pour développer une marque de produits alimentaires (café, sauces, huile d’olive, mayonnaise…) livrés à domicile. Afin de créer un cadre vertueux qui rémunère plus équitablement les producteurs tout en proposant des produits sains et abordables, l’entreprise supprime tous les intermédiaires inutiles qui minent les revenus des producteurs dans le circuit de la grande distribution. «Nous engageons un échange sur le long terme avec nos partenaires pour construire une agriculture résiliente, qui va au-delà des labels. Omie & Cie souhaite réconcilier le temps long de l’agriculture avec l’immédiateté de la consommation», indique Coline Burland, co-fondatrice d’Omie & Cie.

«Le secteur alimentaire s’est égaré»

L’offre de produits alimentaires de la start-up est accessible via une application, sur laquelle les utilisateurs peuvent faire leurs courses. Une fois les produits ajoutés au panier, ils sont livrés jusqu’au domicile des utilisateurs. La livraison est basée sur un système de tournées pour réduire les emballages. Dans un premier temps, le service est lancé à Paris et Lille, ainsi qu’en proche banlieue des deux villes, avant un déploiement plus large dans l’Hexagone.

Pour accélérer son développement, Omie & Cie annonce une première levée de 1 million d’euros réalisée auprès de XAnge et de plusieurs business angels, à l’image de Pierre Kosciusko-Morizet (Kernel), Marc-David Choukroun (La Ruche qui dit oui !), Augustin Paluel-Marmont (Michel et Augustin) ou encore Jean Moreau (Phénix). L’opération doit permettre à la société de monter en puissance pour prouver qu’il est possible de concilier agriculture durable, alimentation responsable et entreprise rentable. «L’alimentation est un formidable levier d’action mais le secteur alimentaire s’est égaré. Face aux dérives croissantes de la grande distribution et la défiance légitime des consommateurs et consommatrices, il est temps de construire des modèles différents», estime Christian Jorge, co-fondateur et président d’Omie & Cie, qui dénonce le «logiciel mortifère» des distributeurs.

Écoutez notre échange avec Christian Jorge pour comprendre les ambitions et les enjeux autour de son projet :

Omie & Cie : les données clés

Fondateurs : Christian Jorge, Coline Burland, Benoît Del Basso et Joséphine Bournonville

Création : 2020

Siège social : Paris

Secteur : FoodTech

Activité : marque de produits alimentaires livrés à domicile

Financement : 1 million d’euros en mars 2021…