Twitter: plus d’utilisateurs mais une chute des recettes publicitaires

Une chute des recettes publicitaires et une hausse du nombre d’usagers ont marqué le deuxième trimestre de Twitter, qui a par ailleurs promis mercredi de faire toute la lumière sur le piratage massif ayant visé les comptes de personnalités américaines la semaine dernière. Les rentrées d’argent issues de la publicité, qui représentent la principale source de revenus pour Twitter, ont dégringolé de 23% en base annuelle, dans la continuité du plongeon du premier trimestre, déjà marqué par les conséquences de la pandémie de nouveau coronavirus.

Entre avril et juin, les revenus du groupe ont baissé de 19% à 683 millions de dollars (590 M EUR) par rapport à la même période l’an dernier. C’est en dessous de ce qu’attendait Wall Street. « Nous avons observé une reprise graduelle et modérée par rapport aux niveaux de mars tout au long du 2e trimestre, à l’exception de fin mai à début juin, au moment où de nombreuses marques ont ralenti ou interrompu leurs dépenses en réaction aux troubles sociaux aux Etats-Unis », indique le groupe dans un communiqué. Un vaste mouvement de protestations contre le racisme et les violences policières a suivi la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans asphyxié par un policier blanc, fin mai à Minneapolis.

Une perte nette de 1,23 milliard de dollars

Sur le trimestre, Twitter a enregistré une perte nette de 1,23 milliard de dollars (1,06 md EUR), un chiffre qui s’explique en grande partie par le paiement différé de plus d’1 milliard d’impôts. Mais si la pandémie et les soubresauts sociaux pèsent sur la pub, ils sont en revanche propices à l’attraction de nouveaux usagers. Twitter a affiché une croissance impressionnante de 34% sur un an de son nombre d’usagers quotidiens « monétisables », qui a atteint 186 millions de personnes. C’est la plus forte progression annuelle depuis que l’entreprise a établi cette mesure.

Twitter considère comme « monétisables » ses utilisateurs pouvant être exposés à de la publicité sur sa plateforme ou ses applications. Cette hausse trimestrielle a été rendue possible par « les discussions mondiales autour de l’actualité et l’amélioration continue des produits », a affirmé le groupe. Le mouvement Black Lives Matter, la pandémie de Covid-19 ainsi que la réouverture ou le reconfinement des économies à travers le monde ont fait partie des sujets les plus débattus sur la plateforme. Selon Jasmine Enberg, analyste pour le cabinet eMarketer, « la croissance du nombre d’usagers de Twitter a accéléré au deuxième trimestre, car les consommateurs confinés chez eux ont continué d’utiliser la plateforme pour suivre les nouvelles sur le coronavirus et les autres actualités. » A Wall Street, l’action de Twitter montait de 2,6% peu avant l’ouverture de la Bourse.

«Je présente mes excuses au nom de l’entreprise »

Lors d’une conférence téléphonique avec des analystes, Jack Dorsey, le patron de Twitter, a par ailleurs fait acte de contrition au sujet de la récente cyberattaque qui a ciblé les comptes certifiés de Barack Obama, Elon Musk, Bill Gates et d’autres célébrités. « Nous avons été à la traîne, à la fois pour nous protéger des attaques d’ingénierie sociale de nos employés et pour imposer des restrictions sur nos outils internes », a affirmé M. Dorsey. « Pour cela, je présente mes excuses au nom de l’entreprise. Nous avons réagi rapidement grâce à un verrouillage, avons cherché à être transparents et avons partagé des informations fréquentes avec le public », a-t-il poursuivi.

Twitter a ajouté collaborer pleinement avec les agences fédérales et les entreprises externes menant l’enquête sur le piratage. Le groupe a reconnu mercredi soir que pour 36 des 130 comptes attaqués, les pirates avaient eu accès à la messagerie instantanée, renforçant la gravité de l’incident.