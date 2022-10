Unlimitd, spécialisé dans le financement B2B, entre dans une phase d’hyper-croissance

À peine un an après son lancement, la startup lilloise Unlimitd atteint les 10 millions d’euros de prêts octroyés et entre dans une phase d’hyper-croissance, avec un rythme mensuel de 3 millions d’euros de prêts. La startup, qui se décrit comme une plateforme de financement qui entend démocratiser le RBF (Revenue Based Financing) en France, a déjà levé plus de 15 millions d’euros en dette et en equity depuis sa création.

Fondé en juillet 2021 par Julien Zerbib, Unlimitd entend proposer aux entreprises une nouvelle alternative à la levée de fonds et à la dette bancaire : le Revenue Based Financing. Populaire aux États-Unis, le RBF permet d’obtenir un financement sans dilution et en moins de 48h. « Dans un contexte économique où les options de financement se font de plus en plus rares, nous apportons aux entrepreneurs une alternative crédible aux circuits de financement traditionnels. Nous travaillons afin d’étendre très rapidement notre offre de prêt à toutes les PME », explique Julien Zerbib.

Un contexte économique instable, propice aux nouvelles alternatives de financement

L’entreprise, qui déploie une plateforme de financement en ligne qui se connecte à tous les outils de gestion, compte désormais plus de 100 clients financés. Cette accélération intervient dans un contexte économique instable, menacé par la récession, qui complique encore davantage l’accès au financement pour les entreprises. Unlimitd entend ainsi proposer une alternative aux entrepreneurs en recherche de financements.

« Nos solutions permettent aux entrepreneurs d’accéder facilement et rapidement à du capital pour financer leur croissance », poursuit Julien Zerbib. « Les financements proposés sont non-dilutifs, sans garantie personnelle, et les remboursements indexés sur le chiffre d’affaires futur de l’entreprise », précise-t-il.

Pour rappel, Unlimitd s’adresse historiquement aux entreprises aux revenus récurrents (SaaS, abonnements) en leur permettant d’obtenir une avance de trésorerie, mais a élargi son offre aux entreprises e-commerce depuis avril 2022. Ces dernières peuvent solliciter Unlimitd pour financer leurs dépenses publicitaires ainsi que leurs stocks.