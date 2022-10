[Série A] Nucléaire : Jimmy lève 15 millions d’euros auprès de ses investisseurs historiques

On estime que l’industrie est le troisième plus gros émetteur de CO2 dans le monde. Afin de décarboner l’industrie, la startup Jimmy a mis au point un nouveau système basé sur des mini-réacteurs nucléaires. Huit mois après une première levée de fonds en seed, la startup lève 15 millions d’euros auprès de ses investisseurs historiques EREN Industries, Noria, Otium Capital et Polytechnique Ventures, avec la participation de nouveaux entrants.

Fondé en 2021 par Antoine Guyot et Mathilde Grivet, Jimmy veut être une alternative pour les industriels qui restent dépendants des énergies fossiles pour créer de la chaleur. Concrètement, la startup a conçu une boîte en béton dans laquelle un petit réacteur nucléaire crée de la chaleur. Ce réacteur est ensuite installé par l’entreprise à côté du site industriel client.

Dans le contexte de crise énergétique que traverse l’Europe, Jimmy a vu un impact direct sur sa mission. « Nous avons pu observer une mobilisation des industriels, qui étaient d’autant plus motivés pour passer à une solution comme la nôtre », confie Antoine Guyot. « Nous avons été plus démarchés depuis février ».

La startup ambitionne désormais de terminer la conception de son produit et de mettre en marche la supply chain, pour être en mesure de commercialiser ses réacteurs en 2026. « Une bonne partie de ce financement sera dédiée aux achats de premières pièces pour notre générateur et aux investissements industriels », conclut le CEO de Jimmy.

Retrouvez l’interview complète d’Antoine Guyot, co-fondateur et CEO de Jimmy :