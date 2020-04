Utilisation des données de santé : la sécurisation comme pré-requis

Nous échangeons avec Franck Le Ouay, cofondateur et CEO de Lifen, pour aborder la sécurisation et l’utilisation des données de santé. Lifen développe une solution pour digitaliser les échanges de documents médicaux. Habitués à utiliser les données médicales, Franck Le Ouay met en avant les obligations pour les collecter et pour les sécuriser. « Les données doivent être hébergés ensemble et de nombreuses règles doivent être respectées notamment sur l’identité des personnes qui ont accès à ces données avec une véritable vérification », explique Franck Le Ouay à notre micro.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Franck Le Ouay, fondateur et CEO de Lifen :

