Véhicules autonomes: la startup toulousaine EasyMile lève 55 millions d’euros auprès de Searchlight

Le fournisseur toulousain de logiciels pour véhicules autonomes EasyMile lève 55 millions d’euros auprès de Searchlight Capital Partners, société internationale de capital-investissement, avec la participation de McWin et NextStage AM. Tous les investisseurs historiques d’EasyMile ont également participé à l’opération, notamment Alstom, Bpifrance et Continental. La startup avait déjà levé 6,5 millions d’euros en 2018 et 14 millions en 2017.

Fondé en 2014 par Gilbert Gagnaire et Philippe Ligier, EasyMile fournit aux entreprises de transports des logiciels pour développer leurs véhicules autonomes, pour le transport de passagers et de marchandises. La startup basée à Toulouse, qui possède des bureaux à Denver (États-Unis), Berlin, Adélaïde et Singapour, revendique 60% des parts du marché mondial des navettes autonomes et plus de 180 véhicules commercialisés dans une trentaine de pays.

Des partenariats forts

Depuis son lancement, EasyMile a conclu des partenariats forts, notamment avec TLD où il a développé le tracteur de manutention autonome TractEasy. La startup française vient également de signer un accord avec Stellantis (Peugeot-Chrysler-Fiat) pour produire un van autonome. Elle indique néanmoins se concentrer sur ses solutions de transport de marchandises et de passagers sur des sites privés, avant de travailler sur un plus long terme sur les besoins des transports publics.

EasyMile ambitionne désormais de faire évoluer ses solutions et sa technologie sur le plan commercial. « Cette levée de fond valide la stratégie d’EasyMile et nous permettra de finaliser notre développement technique et de financer notre stratégie de commercialisation », commente Benoit Perrin, Directeur Général d’EasyMile. « Nous porterons la technologie à un niveau industriel et fournirons un véritable service commercial ».

EasyMile : les données clés

Fondateurs: Gilbert Gagnaire, Philippe Ligier

Création: 2014

Siège social: Toulouse

Activité: conduite autonome

Financement : 55 millions d’euros auprès de Searchlight Capital Partners, société internationale de capital-investissement, avec McWin et NextStage AM. Tous les investisseurs historiques d’EasyMile ont également participé à l’opération, notamment Alstom, Bpifrance et Continental.