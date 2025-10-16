Venez rencontrer les meilleurs builders IA en 1 seule journée : Anthropic, NVIDIA, et OpenAI seront présents en exclusivité à Paris.

Vous concevez des projets et des applications avec l’IA ? Échangez en 1:1 avec les meilleurs builders IA à dotAI 2025.

Et si découvrir les dernières avancées en IA ne nécessitait plus :

de scroller inlassablement jusqu’à trouver les bonnes infos

de solliciter des rendez-vous impossible à obtenir en ligne

ou de traverser l’Atlantique

Nous changeons la donne. dotAI 2025 apporte un radar technologique mondial dédié à l’IA directement en Europe. Rejoignez-nous le 6 novembre à Paris pour la conférence la plus brillante au monde destinée aux builders IA.

Au programme ?

Des échanges techniques approfondis réservés à ceux qui façonnent l’IA :

CTOs, Chief AI & Data Officers de grands groupes

Professionnels de la data (ingénieurs & analystes)

Développeurs & Ingénieurs en Machine Learning

Investisseurs et ingénieurs fondateurs dans les startups

Des échanges en 1:1 avec l’ensemble de nos speakers, juste après leurs talks dans notre Speaker Lounge :

Plus besoin d’espérer avoir une chance de croiser des speakers qui ne sont là que pour parler sur scène, les nôtres sont là pour échanger avec vous

Un espace dédié pour échanger en direct avec eux et leur poser TOUTES vos questions

Un moment privilégié et unique pour poursuivre la discussion entamée sur scène

En 2024, nous avons accueilli la seule keynote technique d’OpenAI en Europe. En 2025 ? Nous allons encore plus loin.

Préparez-vous à rencontrer :

✔ Alex Palcuie, l’ingénieur dans les coulisses du modèle Claude chez Anthropic,

✔ Natalia Segal, la spécialiste du Natural Language chez NVIDIA,

✔ Vaibhav Gupta, l’inventeur d’un nouveau langage de programmation pour l’IA,

✔ Arnaud Fournier, à la tête des ingénieurs d’OpenAI qui déploient l’IA chez les géants mondiaux,

✔ Et bien d’autres encore à découvrir ici : https://www.dotai.io/

Oubliez les talks passifs sur YouTube, dotAI vous offre ce que vous ne pouvez pas obtenir en ligne : un accès direct aux speakers et des conversations avec les meilleurs cerveaux de NVIDIA, OpenAI, Anthropic, Netflix, Databricks, et bien d’autres encore. Tout cela en une seule journée.

Il ne s’agit pas d’un énième événement technologique surmédiatisé.

dotAI 2025 est l’occasion d’apprendre des meilleurs ingénieurs du moment, non pas ceux qui ne font que parler du changement, mais de ceux qui le construisent réellement !

Si vous prenez au sérieux votre expertise en IA, vous devez être dans la salle.

Vivez une expérience unique.

Apprenez des meilleurs

dotAI 2025 propose une série d’intervenants de renommée mondiale qui mènent le changement dans le développement de l’IA.

Il ne s’agit pas seulement d’universitaires ou de théoriciens ; ce sont des experts en technologie qui appliquent et construisent autour de l’IA de manière révolutionnaire !

Qu’il s’agisse de deep learning, machine learning ou de LLMs, nos intervenants couvrent l’ensemble des possibilités actuelles et futures.

Plus besoin d’aller à plusieurs événements : nous regroupons les acteurs majeurs en 1 seul.

Réseautez facilement

Chez dotAI, vous serez entouré de professionnels partageant votre passion pour la technologie et l’innovation.

C’est votre chance de vous connecter avec vos pairs, vos collaborateurs potentiels et l’écosystème de l’IA dans un cadre intime qui encourage les interactions qualitatives.

Nous savons que le réseautage n’est pas une compétence naturelle pour tout le monde, nous vous facilitons donc la tâche ! Speakers lounge, espaces Investisseurs et AI builders, et bien plus encore.

Profitez d’un contenu sans marketing

dotAI célèbre l’Open Source, nos conférences n’ont pas de publicité déguisée et les speakers ne sont pas censés vous vendre une technologie particulière.

Pour ceux qui veulent néanmoins parler business, au-delà des conférences, vous pourrez échanger directement avec nos partenaires sur leurs stands. C’est là que le marketing est autorisé et que les relations commerciales prospèrent.

Vivez une expérience haut-de-gamme

Votre expérience d’apprentissage doit être aussi agréable que instructive.

C’est pourquoi nous avons choisi un lieu premium au cœur de Paris, équipé de tout ce dont vous avez besoin pour une expérience comme au théâtre.

Un seul track de conférences sur une journée avec des talks de 10 ou 20 minutes maximum, même pour les sujets deep tech.

Des pauses d’au moins 30 minutes, multiples dans la journée, pour vous laisser le temps de réseauter et de rencontrer nos partenaires.



L’expérience dotAI se prolonge sur toute la semaine, dédiée aux AI builders via une série d’événements partenaires.

Meetup pré-conférence Agentic AI for the Planet : “IA Gen & Agents IA au service de la transition durable de votre organisation” – 4 novembre 18h30 – 22h, Paris. Organisé par Axionable, partenaire de dotAI 2025, inscriptions : https://luma.com/64weu7vu

Organisé par Axionable, partenaire de dotAI 2025, inscriptions : https://luma.com/64weu7vu Formation pré-conférence “Optimisez et évaluez vos modèles avec confiance” – 5 novembre 15h30 – 18h, Paris. Organisé par Pruna AI, partenaire de dotAI 2025, inscriptions : https://luma.com/ztpeqyu7

Organisé par Pruna AI, partenaire de dotAI 2025, inscriptions : https://luma.com/ztpeqyu7 Soirée de lancement du premier European AI Championship – 5 novembre 18h30 – 22h, Folies Bergère (Paris). Organisé par dotAI, inscriptions : https://luma.com/europeanaichampionship

D’autres sides events seront prochainement annoncés, ne les manquez pas en vous inscrivant à notre newsletter => https://www.dotai.io/#subscribe

Faites le bon choix pour votre carrière et votre entreprise

Investir dans un billet pour la conférence dotAI 2025 n’est pas seulement un investissement dans votre développement professionnel ; c’est un investissement dans l’avenir de votre entreprise.

Le paysage de l’IA évolue rapidement, et les connaissances, les compétences et les relations que vous acquerrez lors de cette conférence vous positionneront comme un leader dans votre domaine.

En amenant votre équipe, vous pouvez également amplifier ces avantages, tout en profitant de nos remises de groupe.

Ne manquez pas ce moment clé !

