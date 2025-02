Venus Williams met les pieds dans la captable de la startup française WeWard

Après un investissement dans SHARES la startup fondée par Benjamin Chemla, Venus Williams met les pieds dans la table de capitalisation de Weward, l’application qui encourage l’activité physique en récompensant les utilisateurs pour chaque pas qu’ils effectuent. Avec plus de 20 millions d’utilisateurs répartis dans 29 pays, WeWard allie gamification, sciences cognitives et partenariats stratégiques pour promouvoir la santé et la durabilité. Elle jouera un rôle clé dans la promotion de l’application auprès du grand public tout en apportant un appui stratégique aux initiatives de développement et de sensibilisation à l’activité physique.

Nous recevions fin décembre Yves Benchimol le CEO de WEWARD pour échanger sur les coulisses de l’entreprise, son modèle économique, et les défis liés à son expansion internationale, notamment aux États-Unis.

WeWard : motiver les gens à marcher pour améliorer leur bien-être

Créée il y a cinq ans par Nicolas Hardy, Tanguy de La Villegeorges, et Yves Benchimol, l’application WeWard a su s’imposer comme un outil innovant pour lutter contre la sédentarité. Avec une proposition simple et directe – « gagnez de l’argent en marchant » – l’application récompense les utilisateurs en fonction du nombre de pas effectués. Aujourd’hui, plus de 20 millions de personnes à travers 29 pays utilisent WeWard pour intégrer davantage d’activité physique dans leur quotidien.

Un modèle économique rentable et diversifié

L’un des piliers du succès de WeWard repose sur son modèle économique équilibré. L’entreprise génère ses revenus via trois principales sources :

Publicité : Inspirée des réseaux sociaux, les annonces affichées dans l’application contribuent à son financement.

: Inspirée des réseaux sociaux, les annonces affichées dans l’application contribuent à son financement. Partenariats avec des marques : En collaborant avec des acteurs comme NIKE, ADIDAS, AMAZON ou BOOKING.COM, WeWard perçoit des commissions sur les ventes réalisées via l’application, qu’elle redistribue en partie aux utilisateurs.

: En collaborant avec des acteurs comme NIKE, ADIDAS, AMAZON ou BOOKING.COM, WeWard perçoit des commissions sur les ventes réalisées via l’application, qu’elle redistribue en partie aux utilisateurs. Achats intégrés : Les jeux de collection et les fonctionnalités premium offrent aux utilisateurs une expérience personnalisée et ludique.

Ce modèle à faible risque pour les partenaires, basé sur des commissions, a permis à WeWard de devenir rentable en seulement trois ans.

Expansion internationale et adaptation culturelle

Fort de son succès en Europe, où des marchés comme l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne sont déjà bien développés, WeWard s’attaque désormais aux États-Unis. Yves a ouvert un bureau à New York pour relever le défi d’un marché culturellement diversifié et compétitif. Selon lui, « l’internationalisation ne se limite pas à une simple traduction ». L’équipe a ainsi mené un projet d’ »américanisation » de l’application, adaptant les récompenses et les fonctionnalités pour répondre aux attentes spécifiques des utilisateurs américains.

Une approche basée sur la science et l’innovation

Pour inciter les utilisateurs à marcher davantage, WeWard s’appuie sur des principes issus des sciences cognitives et de la gamification. En intégrant des mécanismes similaires à ceux des réseaux sociaux et des jeux vidéo, l’application crée une « addiction saine » à la marche. De plus, les défis organisés avec des partenaires, comme des compétitions internationales ou des campagnes de santé publique, permettent de renouveler l’intérêt des utilisateurs et d’augmenter leur engagement.

Vers une vision à long terme de la santé publique

Bien que centrée sur la marche, WeWard envisage d’étendre son impact à d’autres piliers de la santé publique, comme la nutrition et le sommeil. Yves voit dans cette approche un moyen de résoudre des problèmes systémiques et de promouvoir une meilleure qualité de vie. « Si une personne bouge, dort bien et mange bien, elle est en bonne santé », affirme-t-il.

Un équilibre entre croissance rentable et innovation

Avec une équipe de 40 personnes et des opérations rentables, WeWard illustre une autre approche de l’entrepreneuriat tech : la croissance maîtrisée. Yves privilégie un modèle où les investissements sont autofinancés, permettant à l’entreprise de croître de manière durable tout en explorant de nouveaux marchés.