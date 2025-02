Starlink en Ukraine : l’autonomie européenne en question / Venus Williams met les pieds dans Weward / Thoma Bravo en quête d’acquisition en Europe

La menace de coupure de Starlink en Ukraine, un signal faible qui interroge l’ensemble de l’Europe sur la souveraineté numérique.

Lors des négociations entre les Etats Unis et l’Ukraine, Reuters révèle que l’administration américaine aurait menacé de restreindre l’accès au réseau satellitaire Starlink si Kiev se montrait trop exigeant. Une menace qui illustre parfaitement la dépendance des pays européens aux technologies américaines. Une fragilité qui pose la question de l’autonomie numérique européenne face aux rapports de force géopolitiques.

Patrick Drahi préserve le contrôle d’Altice France après une restructuration de dette historique

Le bras de fer entre les créancier d’Altice France et Patrick Drahi marque une pause après 1 an d’échanges musclés. Echanges qui auront dessiné l’accord de restructuration des 24 milliards d’euros de dette d’Altice France, maison-mère de SFR. Ainsi en échange d’une réduction de 8,6 milliards d’euros que demandait Patrick Drahi en septembre dernier, les créanciers obtiennent 45 % du capital, mais Patrick Drahi conserve le contrôle. L’opération s’accompagne d’un paiement de 2 milliards d’euros en cash, tandis que les taux d’intérêt sont renégociés. Cette restructuration repousse les échéances majeures jusqu’en 2030, offrant un répit à SFR, dont les performances commerciales déclinent sur un marché mature et où il sera difficile d’aller chercher de la croissance.

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

Après un investissement dans SHARES la startup fondée par Benjamin Chemla, Venus Williams met les pieds dans la table de capitalisation de Weward, l’application qui encourage l’activité physique en récompensant les utilisateurs pour chaque pas qu’ils effectuent. Avec plus de 20 millions d’utilisateurs répartis dans 29 pays, WeWard allie gamification, sciences cognitives et partenariats stratégiques pour promouvoir la santé et la durabilité.

Nous recevions fin décembre Yves Benchimol le CEO de WEWARD pour échanger sur les coulisses de l’entreprise, son modèle économique, et les défis liés à son expansion internationale, notamment aux États-Unis.

Meta s’appréterait à lancer un projet de data center à 200 milliards pour rivaliser avec OpenAI et xAI

Selon The Information, Meta envisage la construction d’un campus de data centers, entre 5 et 7 GW de puissance, dédié à l’IA, d’une envergure bien supérieure à tout ce que l’entreprise a réalisé jusqu’à présent. Selon les discussions internes, le projet pourrait dépasser 200 milliards de dollars, ce qui en ferait l’un des plus vastes sites de calcul intensif jamais construits. Ce projet s’inscrit dans une course effrénée avec d’autres champions du domaine, et ce alors même que l’ensemble des experts du marché reconnaissent ne pas savoir exactement combien de capacité IA sera nécessaire à long terme.

Thoma Bravo se met en chasse d’acquisitions en europe avec son nouveau fonds doté de 1,8 milliard d’euros

Après avoir ouvert un bureau à Londres, Thoma Bravo lance un fonds de 1,8 milliard d’euros pour investir dans les éditeurs de logiciels européens du mid-market, générant entre 1 et 10 milliards de dollars de revenus. Avec des tickets compris entre 150 millions et 1 milliard d’euros, le fonds d’investissement cible les logiciels de conformité, les solutions pour les professionnels de santé et les outils destinés aux directeurs financiers. Forte de 14 milliards d’euros investis en Europe depuis 2011, Thoma Bravo veut profiter des valorisations actuellement très attractives en europe, une stratégie également opérée par le fonds d’investissement américain PSG

+ TRENDS

Edition spéciale Salon de l’Agriculture

💡 Retrouvez plus de 60 startups tech sur l’espace AGRITECH du Salon de l’Agriculture 2025 qui se tient jusqu’au dimanche 2 mars 2025

+ LEVEES DE FONDS

+ Mouvements

Machavia Pichet rejoint Qwant comme CTO, il exercait auparavant chez Jellyfish, nous l’avions rencontré lorsqu’il était chez Blablacar

comme CTO, il exercait auparavant chez Jellyfish, nous l’avions rencontré lorsqu’il était chez Blablacar Raphaël BOIS AVRIL rejoint OneRagtime pour piloter les relations investisseurs, activités qu’il exercait précédement chez Blisce

pour piloter les relations investisseurs, activités qu’il exercait précédement chez Blisce Emma Aït Aoudia rejoint Elaia en tant que Senior Associate, elle était précédement chez Antin Infrastructure Partners et Ardian

🥐 Les précédentes édition du GOOD MORNING FRENCHWEB:

🚀 A lire sur FRENCHWEB.FR: