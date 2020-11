Vimeo lève 150 millions de dollars et pourrait quitter sa maison-mère

Dans le secteur très compétitif des solutions vidéos, Vimeo lève 150 millions de dollars en capitaux propres auprès du new-yorkais Thrive Capital et du fonds souverain singapourien GIC. Cette opération valorise la société à 2,75 milliards de dollars. Filiale de l’Américain IAC, Vimeo pourrait par ailleurs bientôt quitter sa maison-mère.

IAC, un groupe spécialisé dans les médias qui compte plus de 150 marques et produits tels que Daily Beast, Dotdash, Investopedia ou HomeAdvisor, a en effet publié dans le même temps ses résultats trimestriels ainsi qu’une lettre aux actionnaires, dans laquelle le PDG du groupe confie « envisager de céder Vimeo » aux actionnaires. Cette proclamation intervient près d’un an après l’annonce de sa séparation avec Match Group (Tinder, PlentyOfFish, OkCupid, Hinge…), qui s’est finalisée pendant l’été 2020.

« Compte tenu du succès de Vimeo, et de l’adulation des investisseurs pour la catégorie Software-as-a-Service (SaaS) en général, nous nous attendons à ce que l’accès de Vimeo au capital au sein d’IAC soit beaucoup plus coûteux que l’accès au capital en dehors d’IAC, et ce capital sera utile pour permettre à Vimeo de réaliser ses plus grandes ambitions », a écrit Joey Levin, PDG de la holding. « Nous venons de tester la capacité de Vimeo à accéder au capital avec une petite levée de fonds privée pour soutenir le bilan de Vimeo et rembourser le capital à IAC ».

Une stratégie payante face à la pandémie

Lancé en 2004, Vimeo a longtemps été en concurrence avec YouTube et Dailymotion. Face à la ténacité de ses rivaux, la startup new-yorkaise a fini par opter pour une stratégie différente en se spécialisant dans la conception et la commercialisation d’outils vidéo pour les entreprises. La plateforme cloud de Vimeo s’adresse aussi bien aux PME locales qu’aux entreprises mondiales et a profité à la startup qui a poursuivit sa croissance pendant la pandémie Covid-19.

En effet, la plateforme a atteint plus de 200 millions d’utilisateurs dans le monde cette année. Vimeo revendique par ailleurs 1,5 million d’abonnés payants et plus de 3 500 entreprises clientes, dont Amazon, Starbucks, Deloitte, Zendesk, Rite Aid et Siemens. La startup a été rentable au troisième trimestre et a vu son chiffre d’affaires global augmenter de 44% par rapport à l’année dernière, selon les résultats du troisième trimestre du groupe IAC.

Dans le cadre de cette investissement, Vimeo entend investir dans la R&D, les ventes et son expansion internationale. « Notre objectif est de simplifier radicalement la façon dont les entreprises créent et partagent la vidéo, avec des outils qui sont bien plus intuitifs et rentables qu’ils ne l’ont été jusqu’à présent », a déclaré Anjali Sud, PDG de Vimeo. « Nous sommes motivés pour accéder à des capitaux supplémentaires afin de poursuivre dans cette voie ».

Vimeo : les données clés

Fondateurs : Zach Klein et Jake Lodwick

Création : 2004

Siège social : New-York

Secteur : média

