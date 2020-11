« L’échec est difficile à accepter car on a l’impression de décevoir » : Ismaël Nzouetom d’i-Dispo

Découvrez l’Episode 5 du podcast L’Audace, réalisé en partenariat avec la French Tech, afin de vous faire découvrir des clefs pour accueillir, financer, manager et encourager des talents aux profils atypiques.

Nous réalisons un focus sur la thématique de l’échec. Comment prendre le risque d’échouer lorsqu’on a un profil atypique ? La peur de l’échec est-elle plus grande lorsqu’on ne possède pas de filet de sécurité ?

Fabrice Grinda, entrepreneur et business angel, revient sur cette notion d’échec et de risque si présents dans l’entrepreneuriat et qui sont amplifiés pour les entrepreneurs atypiques.

Ismaël Nzouetom, camerounais et fondateur de la start-up i-Dispo, vient de fermer son entreprise après 10 ans d’aventure. Il nous raconte cette expérience difficile mais formatrice.