Vinted poursuit sa conquête de l’Europe avec le rachat de son concurrent United Wardrobe

Vinted, le géant lituanien de la vente de vêtements de seconde main entre particuliers, annonce l’acquisition de son concurrent hollandais United Wardrobe. La plateforme populaire aux Pays-Bas sera progressivement intégrée à l’application Vinted. Cette acquisition survient un an après la cinquième levée de fonds de Vinted de 128 millions d’euros, qui lui a permis d’accéder au statut de licorne, en novembre 2019.

Considéré comme l’un des «gagnants» de la crise du Covid-19, Vinted poursuit son accélération avec cette acquisition, dont le montant de la transaction n’a pas été révélé. Entre fin février et juin 2020, Vinted a en effet vu le nombre d’annonces croître de 17% par rapport à l’année dernière, ses utilisateurs ayant profité du confinement pour étoffer leur dressing virtuel. La startup lituanienne, qui opère dans 11 pays européens ainsi qu’aux États-Unis, va pouvoir renforcer sa présence sur son marché commun avec United Wardrobe, à savoir les Pays-Bas, la France, la Belgique et l’Allemagne.

En France, le marché le plus important de Vinted, United Wardrobe revendique 1,1 million de membres. La licorne, qui a fait son entrée sur le marché français en 2013, occupe d’ailleurs la 6e place des sites e-commerce les plus visités de France au 2e trimestre 2020, selon le classement Fevad/Mediamétrie.

«Un boom du e-commerce mondial»

Si dans les faits, cette acquisition permet à Vinted d’évincer son concurrent et de renforcer son leadership en Europe, les deux entreprises affirment être motivées par le partage d’une mission commune; celle d’encourager la croissance de la mode responsable et de l’économie circulaire. «Nous sommes en plein boom du e-commerce mondial et la mode de seconde main bénéficie de cet essor», commente Sjuul Berden, PDG d’United Wardrobe. «En nous associant à Vinted, nous pourrons tirer le meilleur parti de cette croissance et, ensemble, nous contribuerons à accélérer le mouvement mondial vers une industrie de la mode plus durable.»

Avec la startup hollandaise, Vinted revendique un total de 34 millions d’utilisateurs. Les utilisateurs d’United Wardrobe pourront transférer leur compte sur Vinted et bénéficieront donc de zéro frais de vente, du système de paiement intégré et de plusieurs options d’envoi. Quand à United Wardrobe, il fera partie intégrante de l’entreprise Vinted et continuera d’être basé à Utrecht, aux Pays Bas. Sjuul Berden, PDG d’United Wardrobe, Maud Behaghel, directrice des opérations, et Thijs Slijkhuis, directeur technique, assureront par ailleurs des rôles de direction dans la société.