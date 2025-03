Virtuo en redressement judiciaire : la startup de location de voitures à la recherche d’un repreneur

La plateforme 100 % digitale de location de véhicules, Virtuo, a officiellement été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris ce mercredi 26 février 2025. Cette décision intervient selon nos informations après le retrait brutal d’un investisseur à la dernière minute, compromettant les perspectives de financement de l’entreprise. Désormais, Virtuo a jusqu’au 17 mars pour trouver un repreneur et tenter d’assurer sa pérennité.

Un secteur sous pression, un modèle économique fragilisé

Fondée en 2016, Virtuo avait initialement pour ambition de révolutionner la location de véhicules en ciblant une clientèle urbaine ne possédant pas de voiture. Grâce à un processus entièrement digitalisé, l’utilisateur pouvait ouvrir et louer un véhicule directement depuis son smartphone, sans agence physique.

En mai 2021, l’entreprise avait levé 80 millions d’euros, dont 50 millions en capital auprès d’Axa Venture Partners et du fonds Large Venture de Bpifrance, complétés par 30 millions d’euros de dette auprès de Natixis et BPCE. Cette levée devait permettre à Virtuo de s’étendre en Europe, avec l’objectif d’être présent dans 10 pays en 2025. À son apogée, Virtuo comptait 120 collaborateurs et une flotte allant jusqu’à 4 000 véhicules au pic de l’été 2021.

Cependant, l’entreprise a depuis subi de plein fouet le double choc d’un accès restreint au financement, symptomatique du repli du secteur tech, et d’une forte pression concurrentielle sur les prix. Les acteurs traditionnels et les nouvelles plateformes de mobilité ont tiré les tarifs de location vers le bas, tandis que les coûts d’exploitation (entretien, assurance, logistique) n’ont cessé d’augmenter. Cette tension sur les marges a fortement impacté la rentabilité de Virtuo, dont le chiffre d’affaires a chuté de 32,7 M€ en 2023 à 22,2 M€ en 2024, après un premier repli en 2022 (30 M€).

Une activité qui se poursuit sous surveillance

Malgré cette situation, Virtuo continue d’opérer normalement durant la période d’observation, et les réservations déjà effectuées seront honorées. L’entreprise, qui connecte des loueurs professionnels à des particuliers via une application mobile, reste active sur ses principaux marchés en France, notamment à Paris (38 000 contrats en 2024), Aix-Avignon (6 000 contrats), Lyon (5 500 contrats), ainsi que sur la Côte d’Azur, Marseille, Lille, Toulouse, Nantes et Montpellier.

Avec un effectif de 61 salariés en France, Virtuo cherche désormais une solution de reprise viable. Le tribunal a fixé au 17 mars la date limite pour le dépôt des offres.