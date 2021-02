Voitures électriques: Wallbox lève 33 millions d’euros auprès de Cathay Innovation et WIND

En 2030, une voiture sur trois sera électrique selon une étude du cabinet Deloitte. C’est dans ce contexte que le développeur espagnol de recharges de véhicules électriques Wallbox lève 33 millions d’euros à l’occasion d’un tour de table a été mené par Cathay Innovation et WIND Ventures, avec la participation des investisseurs historiques, notamment Iberdrola et Seaya Ventures. Cette opération porterait le financement total dans l’entreprise à 56 millions d’euros.

Lancé en 2015 par Eduard Castañeda Mañé et Enric Asunción, Wallbox développe des solutions de recharge pour les véhicules électriques. Ses petites recharges résidentielles et semi-publiques se fixent aux murs et permettent d’alimenter facilement les véhicules électriques. En 2020, la startup barcelonaise a lancé Supernova, son premier chargeur public rapide pour compléter son offre. Pour prendre davantage d’ampleur, Wallbox a mené en septembre dernier l’acquisition d’Electromaps, une plateforme de recharge publique.

« Wallbox prend rapidement de l’ampleur et cet investissement va accélérer la transition mondiale vers l’e-mobilité » commente Jordi Lainz, directeur financier de Wallbox. « Nos innovations accompagnent le changement d’attitude en faveur d’une utilisation plus intelligente de l’énergie, et ce dans le monde entier. Nous sommes parfaitement positionnés pour saisir cette opportunité, avec le soutien de nos investisseurs. »

Expansion internationale

Pour Cathay Innovation comme pour WIND Ventures, il s’agit de leur premier investissement dans une startup spécialisée dans la recharge de véhicules électriques. « Wallbox répond à un besoin urgent pour la transition vers une économie durable en construisant un écosystème intégré autour de la recharge des véhicules électriques », commente Jacky Abitbol, associé chez Cathay Innovation. « Nous pensons que Wallbox n’est pas seulement un leader émergent dans le domaine de la mobilité, mais qu’elle est bien positionnée pour devenir un acteur majeur de l’énergie dans le monde entier ».

Présente en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, la startup barcelonaise ambitionne de s’étendre encore sur de nouveaux marchés. Wallbox prévoit en effet de financer l’ouverture de nouveaux bureaux à l’international, de miser sur la R&D et de recruter plus de 400 employés.

Wallbox : les données clés

Fondateurs : Eduard Castañeda Mañé, Enric Asunción

Création : 2015

Siège social : Barcelone, Espagne

Secteur: moblité

Activité: solutions de recharge pour les véhicules électriques

Financement: 33 millions d’euros auprès de Cathay Innovation et WIND Ventures, avec la participation des investisseurs historiques, notamment Iberdrola et Seaya Ventures.