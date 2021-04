VTC: Didi Chuxing lève 1,5 milliard de dollars en dette avant son IPO

Le géant chinois des VTC Didi Chuxing a levé 1,5 milliard de dollars de dette auprès de banques, dont JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley, Goldman Sachs Group, HSBC Holdings, Barclays et Citigroup, selon les informations de Bloomberg. Cette opération intervient avant son éventuelle entrée à la Bourse de New-York et pourrait valoriser l’entreprise à 100 milliards de dollars.

Lancé en 2012 par Bo Zhang et Wei Cheng, Didi Chuxing a déjà levé 21,2 milliards de dollars selon les données de Crunchbase. La plateforme de VTC incontournable en Chine a accompli de nombreuses prouesses depuis son lancement, notamment celle d’avoir obligé le géant américain Uber à renoncer au marché chinois. La plateforme avait en effet réussi à mettre fin aux ambitions d’Uber dans le pays en rachetant la division chinoise de l’Américain en 2016.

Taxis autonomes?

En parallèle, Didi s’est développé dans d’autres secteurs comme celui de la conduite autonome. Baptisée Didi Autonomous Driving, cette division lui a permis de lever 300 millions de dollars en janvier dernier et pourrait, à terme, lui permettre de faire circuler des taxis autonomes partout où il opère. Le géant chinois a pour objectif de produire 1 million de taxis autonomes d’ici 2023.

Ce rêve est aussi celui de nombreux géants de la Tech à l’international, comme Google via sa filiale Waymo, Baidu, Alibaba ou encore Uber, qui a cependant vendu sa division dédiée aux voitures autonomes à la startup Aurora, tout en investissant 400 millions de dollars dans la startup pour garder une certaine emprise. Dans sa quête de rentabilité, le géant américain a dû se séparer de ses divisions certes innovantes mais trop coûteuses comme Uber Elevate, dédiée aux technologies aériennes et notamment aux taxis volants.

Didi Chuxing : les données clés

Fondateurs : Bo Zhang et Wei Cheng

Création : 2012

Siège social : Pékin, Chine

Activité : VTC

Financement : 1,5 milliard de dollars de dette auprès de banques, dont JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley, Goldman Sachs Group, HSBC Holdings, Barclays et Citigroup.