23,6 millions d’euros pour financer l’expansion de la startup Cityscoot en Europe

Cityscoot, startup de scooters électriques en free-floating, lève 23,6 millions d’euros en série C auprès d’Allianz France, avec la participation de Demeter, Groupe RATP et la Banque des Territoires. À ceci s’ajoute un financement de 6 millions d’euros pour augmenter sa flotte de scooters électriques. La startup parisienne avait déjà levé 40 millions d’euros en 2018 et 15 millions d’euros en 2016.

Lancé en 2014 par Bertrand Fleurose, Cityscoot met à disposition des scooters électriques en free-floating. Pour louer un scooter, l’utilisateur reçoit un code d’accès sur l’application Cityscoot avant de le composer sur le véhicule qu’il souhaite déverrouiller. La facturation se fait selon le temps d’utilisation du scooter.

La startup parisienne revendique plus de 100 000 utilisateurs actifs pour 5 000 scooters au total. Son concurrent allemand Coup a annoncé quitter Paris à la fin de l’année 2019, laissant le champs libre à Cityscoot.

Présente notamment à Nice, Milan et Rome, la startup ambitionne désormais de s’étendre à deux nouvelles villes européennes cette année, dont Barcelone dès le mois de mai, ainsi que de renforcer sa flotte avec 8 000 scooters électriques. Cette levée de fonds intervient alors que Cityscoot a conclu en octobre dernier un partenariat avec Uber pour voir ses scooters apparaître sur l’application du géant américain.

« Après avoir récemment intégré le cercle du Next40 et annoncé un partenariat stratégique avec Uber, cette levée est une nouvelle preuve de confiance dans notre capacité à poursuivre notre développement », commente Bertrand Fleurose.

Cityscoot : les données clés

Fondateur: Bertrand Fleurose

Création: 2014

Siège social: Paris

Secteur: Transport

Activité: scooters électriques en free-floating

Concurrents: Coup

Financement: 23,6 millions d’euros en série C auprès d’Allianz France, avec la participation de Demeter, Groupe RATP et la Banque des Territoires. À ceci s’ajoute un financement de 6 millions d’euros.