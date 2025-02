Wandercraft engage un essai clinique pour son exosquelette personnel auto-équilibré

Wandercraft, pionnier de la robotique d’assistance fonctionnelle, annonce le lancement d’un essai clinique pour son Personal Exoskeleton, premier exosquelette auto-équilibré conçu pour un usage personnel. Cette étude, menée aux États-Unis, vise à évaluer l’efficacité et la sécurité de l’appareil pour les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (SCI).

L’essai se déroulera au James J. Peters VA Medical Center à New York et au Kessler Institute for Rehabilitation dans le New Jersey. Il concerne des patients adultes souffrant de SCI complètes ou incomplètes au niveau T6 ou supérieur. L’objectif est de démontrer que l’exosquelette permet une marche autonome sans recours aux béquilles, une innovation majeure dans le domaine de la médicalisation de la mobilité.

« Nous avons déjà observé l’impact de nos exosquelettes dans les centres de rééducation. Cet essai clinique est une étape essentielle pour démontrer l’apport du Personal Exoskeleton à l’autonomie de marche », déclare Matthieu Masselin, CEO de Wandercraft. En intégrant une technologie de rééquilibrage dynamique, l’exosquelette permet une démarche fluide sur divers types de surfaces, y compris les tapis et les sols irréguliers.

Les SCI touchent environ 294 000 personnes aux États-Unis, avec près de 17 810 nouveaux cas chaque année. Cette pathologie altère les fonctions motrices et autonomiques du corps, impactant la respiration, la régulation cardiaque et la mobilité. L’absence de traitement curatif renforce la nécessité d’alternatives technologiques pour restaurer une autonomie fonctionnelle.

Wandercraft, déjà reconnu pour l’Atalante X, un exosquelette utilisé dans la rééducation, franchit une nouvelle étape avec ce dispositif personnel. L’entreprise entend ouvrir des perspectives pour une commercialisation à domicile, une stratégie qui pourrait transformer le quotidien de ses utilisateurs.

Fondée en 2012 à Paris, Wandercraft est dirigée par Matthieu Masselin et a levé plus de 102,8 millions de dollars auprès d’investisseurs tels que Bpifrance, Quadrant Management et European Investment Bank en investisseur lead. L’entreprise se positionne face à des concurrents tels que ReWalk Robotics et Ekso Bionics, qui développent également des solutions d’exosquelettes mais avec des approches différentes en termes de stabilisation et d’autonomie de l’utilisateur.