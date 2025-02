Vers une IPO ? Deel renforce sa gouvernance et atteint 800 millions de dollars de chiffre d’affaires

Deel, spécialiste de la gestion des ressources humaines et de la paie pour les entreprises internationales, annonce avoir atteint un revenu annuel récurrent (ARR) de 800 millions de dollars en décembre 2024, enregistrant une croissance de 70 % sur un an. L’entreprise, rentable depuis plus de deux ans, poursuit son expansion en consolidant sa position sur le marché des solutions RH intégrées.

Parallèlement, General Catalyst et un investisseur souverain dont le nom n’a pas été communiqué, ont acquis près de 300 millions de dollars d’actions secondaires auprès d’investisseurs historiques. Cette transaction ne constitue pas une levée de fonds mais reflète l’intérêt d’acteurs stratégiques pour Deel et sa trajectoire à long terme.

Fondée en 2019 et issue de Y Combinator, Deel est passée d’une solution de gestion des embauches à une plateforme complète couvrant HRIS, paie, conformité, avantages sociaux et gestion des performances dans plus de 150 pays. Grâce à une infrastructure propriétaire de gestion de la paie, l’entreprise simplifie l’administration des effectifs internationaux pour les grandes entreprises.

Deux nouveaux membres indépendants ont rejoint le conseil d’administration en 2024 : Francis deSouza, ancien CEO d’Illumina et ex-administrateur de Disney, et Todd Ford, président et CFO de Coupa Software. Leur arrivée s’inscrit dans une stratégie de structuration en vue d’une éventuelle introduction en bourse.