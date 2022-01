[Serie C] Wandercraft lève 45 millions de dollars pour accélerer son développement aux Etats Unis

Après deux tours de table qui lui ont permis de réunir plus de 30 millions de dollars, Wandercraft annonce sa série C d’un montant de 45 millions d’euros auprès du fonds d’investissement américain Quadrant Management. Bpifrance via le fonds PSIM fait également parti du tour.

Fondée à Orsay par Nicolas Simon, Alexandre Boulanger et Matthieu Masseli, Wandercraft développe un exosquelette à usage médical destiné aux personnes à mobilité réduite. L’entreprise précise que les personnes paraplégiques et myopathes seront ses premiers utilisateurs. «L’exosquelette de Wandercraft proposera une gestion autonome de la marche anthropomorphe, une grande capacité d’adaptation à l’environnement extérieur, et des déplacements rapides.»

C’est à Polytechnique que l’idée à germé. «J’étais passionné par la robotique et de gros progrès avaient été faits en robotique dynamique. Le but était de prendre cette technologie pour la mettre au service des exosquelettes», précise son fondateur Nicolas Simon. Après en avoir discuté dans son entourage, deux camarades – Alexandre Boulanger et Matthieu Masselin – l’ont rejoint et se sont lancés dans cette aventure.

Depuis sa création, Wandercraft a réussi à développer les algorithmes de robotique dynamique qui permettent d’imiter un marcheur humain en recréant une marche équilibrée à partir d’un déséquilibre permanent, ainsi que dans la mécatronique et la bio-mécanique.