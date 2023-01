Way.co l’outil révé des hoteliers pour donner accès à leurs clients à l’offre experientielle de leurs partenaires

C’est l’un des pans principaux de l’hotellerie, mais qui a été jusqu’à présent peu digitalisé, les principaux acteurs s’étant concentrés sur la partie booking de l’hotel, hors de nombreuses études montrent que les voyageurs sont avant tout intéressés par les expériences qu’ils vont pouvoir vivre lors de leurs voyages que par l’hotel dans lequel ils résideront.

C’est à cette problématique que s’attaque Way.co une startup qui propose aux hoteliers d’intégrer et mettre en valeur leurs partenaires sur leurs sites web, pour faciliter les réservations de leurs clients aux activités proposées.

Fini les bons vieux prospectus et coups de fils à passer pour tenter de joindre un guide ou un restaurant, Way.co fournit une solution en SaaS pour gérer simplement cette intégration et aussi de piloter les performances et commissionnements associés.

Pour en parler nous recevons Matthias Berahya-Lazarus le country manager France de Way.co, cette startup né il y a à peine 2 ans au Texas et qui a conquis de nombreux boutiques hotels et chaines d’hotellerie haut de gamme.

