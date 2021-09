We Love Entrepreneurs avec Pierre Henri Deballon, Fondateur de Weezevent le 6 octobre

Nouvelle saison pour WE LOVE ENTREPRENEURS notre programme consacré à l’entrepreneuriat initié en 2014 avec le documentaire éponyme.

Comment entreprendre en 2021? Qui sont les acteurs de la chaine de financement? Quels sont les nouveaux modèles économiques? quelles sont les meilleures pratiques en matière d’organisation, de développement de son entreprise? autant de questions dont vous pourrez trouver des réponses, en découvrant nos masterclass, reportages, cas d’étude, ainsi que des rencontres que nous organisons. Nous vous proposons d’aller à la rencontre d’entrepreneurs, fonds d’investissement et acteurs de l’écosystème aux parcours exemplaires.

Pour cette première masterclass de rentrée nous vous proposons de rencontrer Pierre Henri Deballon, le fondateur de l’une des startups qui a pris de plein fouet la pandémie: Weezevent.

Fort des 300 festivals (Rock en Seine, Hellfest, Lollapalooza, Rock Werchter, Vieilles Charrues…), de clubs professionnels tels que le PSG, le Stade Français, Lausanne Sport, ou encore le Club Bruges. et des manifestations telles que Taste of Paris, ou encore le Vendée Globe, dont elle gérait la billeterie et les achats de consommation, WEEZEVENT a vu son chiffre d’affaires de plus de 400 millions d’euros diminuer de 95% en quelques jours.

Une période pendant laquelle son organisation a été bousculée, ses équipes se réduire. Une période de crise pendant laquelle les fondateurs de WEEZEVENT ont décidé de ne pas subir. Et ils ont eu raison! C’est dans les périodes complexes que certaines opportunités voient le jour, et pour Pierre Henri Deballon l’occasion de faire l’acquisition de son concurrent Playpass. Une crise c’est aussi le moment où vos actionnaires peuvent revoir leurs priorités et créent l’occasion de recomposer votre actionnariat.

Nous vous donnons rendez vous mercredi 6 octobre pour échanger avec Pierre Henri Deballon

Pour assister à cette masterclass, nous vous invitons à vous inscrire à notre programme We Love Entrepreneurs. Le nombre de places étant limitées, la masterclass sera accessible en ligne à l’issue.

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de nos membres. Le destinataire des données est l’éditeur de FrenchWeb: Decode Media SAS au capital de 75 192 euros, 55 rue de Bretagne 75003 Paris. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en vous adressant à Decode Media SAS. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »