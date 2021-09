Marketing, développement, fonctions commerciales…: quels sont les salaires dans le digital?

Besoins en recrutement à le suite des nombreuses levées de fonds réalisées par la FrenchTech, poursuite de l’accélération de la transformation des entreprises…: les métiers du digital se portent particulièrement bien. «Il y a vraiment une grosse tension, le Covid a été un accélérateur du digital. Par exemple, chez Altaïde, nous sommes sur une année à au moins plus de 50% de croissance par rapport à notre référent 2019 qui était une très bonne année. C’est vraiment exceptionnel», illustre Jacques Froissant, fondateur du cabinet de recrutement Altaïde.

Une pénurie qui touche désormais les métiers du marketing

Les recruteurs sont donc sous tension pour réussir à trouver des profils et de nouveaux phénomènes apparaissent. «La pénurie classique sur les métiers techniques que l’on connaît depuis plusieurs années commence à toucher certains métiers du marketing digital, en particulier tous ceux liés à l’acquisition, ainsi que des fonctions dans l’e-commerce. Il y a une très forte demande et plus assez de candidats confirmés pour y répondre», explique Jacques Froissant. Cela concerne par exemple les postes d’acquisition manager ou encore de SEO manager.

Partant de ce constat, Jacques Froissant conseille aux entreprises de «parfois revoir certains de leurs critères» afin de «faire confiance à des personnes qui n’ont que 2-3 ans d’expérience, sont très bien formées dans des écoles du digital, et qui seront capables de monter en puissance». Côté candidats, cela peut être l’occasion de vous positionner sur des postes qui demandent un peu plus d’expérience que ce que vous avez.

L’écart salarial Paris / région se resserre

Autre mutation: «Avec le développent du télétravail, l’écart de salaire Paris / région à tendance à se resserrer. De plus en plus de salaires se rapprochent des salaires parisiens, voire sont les mêmes, dans la Tech en particulier. Par exemple, quand vous recrutez un lead développeur ou un CTO à Bordeaux qui vient de Paris, celui-ci ne va pas forcément baisser son salaire. Ainsi, on voit des entreprises s’aligner pour avoir de très bons profils. Ces derniers ne font pas de progression de salaire mais gagnent en qualité de vie et en pouvoir d’achats en s’installant en région», constate Jacques Froissant.

Ces grilles des salaires sont établies à partir des données recueillies au sein du jobboard de FrenchWeb et au fil de nos interactions avec les acteurs de l’écosystème que nous mettons à jour régulièrement. Il s’agit donc des salaires médians, intégrant la partie fixe et variable de la rémunération à Paris et dans les régions françaises.

Fonctions marketing: « Il s’agit vraiment d’une grosse rentrée »

«Dans la catégorie des fonctions marketing pour le digital, il s’agit vraiment d’une grosse rentrée. Et je pense que cela va durer. Il y a eu le booster du Covid, les levées de fonds dans la FrenchTech qui se portent extrêmement bien et engendrent beaucoup de recrutements, le secteur du e-commerce qui fait 15% de croissance…», explique Jacques Froissant.

Les métiers qui jouissent en particulier de cette conjoncture sont ceux liés à l’acquisition: acquisition manager, SEO manager, growth hacker… rendant les recrutements particulièrement difficiles.

Débutant Expérimenté Fonctions SALAIRE BRUT ANNUEL Paris Région Paris Région CMO 110 000 € 95 000 € 145 000 € 115 000 € Directeur de Communication 90 000 € 72 000 € 120 000 € 90 000 € Directeur du Digital 80 000 € 68 000 € 120 000 € 100 000 € Directeur Marketing 90 000 € 70 000 € 120 000 € 100 000 € Directeur de Marque 50 000 € 45 000 € 90 000 € 70 000 € Responsable E-Commerce 55 000 € 50 000 € 80 000 € 65 000 € Responsable Marketing 60 000 € 55 000 € 70 000 € 60 000 € Planneur Stratégique 50 000 € 40 000 € 65 000 € 55 000 € Consultant eCommerce 50 000 € 48 000 € 60 000 € 52 000 € Conversion Manager 48 000 € 45 000 € 63 000 € 57 000 € SEM Manager 50 000 € 45 000 € 63 000 € 57 000 € SEO Manager 50 000 € 45 000 € 63 000 € 57 000 € Responsable Communication 50 000 € 45 000 € 60 000 € 50 000 € Social Media Manager 48 000 € 45 000 € 56 000 € 50 000 € Chef de Projet CRM 45 000 € 40 000 € 60 000 € 50 000 € Responsable Communication Interne 45 000 € 40 000 € 55 000 € 50 000 € Responsable CRM 50 000 € 40 000 € 55 000 € 50 000 € Acquisition Manager 47 000 € 44 000 € 60 000 € 54 000 € Chef de Projet Fidélisation 40 000 € 38 000 € 50 000 € 48 000 € Chef de Projet Retail 40 000 € 38 000 € 55 000 € 50 000 € Chef de Projet SEO 40 000 € 38 000 € 50 000 € 48 000 € Chef de Projet SEM 40 000 € 38 000 € 52 000 € 48 000 € Concepteur Rédacteur 45 000 € 43 000 € 50 000 € 46 000 € Chef de Produit 40 000 € 38 000 € 48 000 € 43 000 € Chef de Projet E-Commerce 38 000 € 32 000 € 48 000 € 44 000 € Growth Hacker 40 000 € 38 000 € 48 000 € 46 000 € Category Manager ecommerce 40 000 € 38 000 € 45 000 € 40 000 € Chef de Projet Digital 38 000 € 32 000 € 45 000 € 42 000 € Chef de Projet Éditorial 35 000 € 28 000 € 45 000 € 40 000 € Chef de Projet Marketing Opérationnel 38 000 € 32 000 € 45 000 € 42 000 € Chef de Projet Merchandising 38 000 € 32 000 € 45 000 € 42 000 € Média-planneur 38 000 € 36 000 € 45 000 € 42 000 € Responsable Partenariats 38 000 € 35 000 € 45 000 € 40 000 € Brand Content Manager 38 000 € 34 000 € 42 000 € 38 000 € Community Manager 38 000 € 35 000 € 42 000 € 37 000 € Chargé d’études marketing 38 000 € 35 000 € 40 000 € 38 000 € Chef de Projet événementiel 34 000 € 30 000 € 40 000 € 38 000 € Chargé de Veille 30 000 € 28 000 € 35 000 € 33 000 € Chargé de Communication 25 000 € 22 000 € 34 000 € 32 000 € Chargé de Communication événementiel 25 000 € 22 000 € 34 000 € 32 000 € Chargé de Communication Interne 25 000 € 22 000 € 34 000 € 32 000 € Attaché de presse 28 000 € 25 000 € 33 000 € 30 000 € Assistant Communication 25 000 € 23 000 € 28 000 € 26 000 €

Ingénierie / développement: des profils toujours aussi pénuriques

Si Jacques Froissant sent certains sujets monter en puissance comme ceux autour de la cybersécurité et de la sécurité des réseaux, il n’y a pas de surprise, les métiers de la catégorie ingénierie/développement comme développeur full stack, PHP ou encore Python, sont toujours pénuriques.

«La seule nouveauté est qu’il y a une exigence de plus en plus forte de la part de certains candidats pour être en ‘remote’ au moins deux jours par semaine, voire complètement. Cela nécessite une vraie réflexion en interne dans les entreprises et une réorganisation. Elles ne peuvent pas autoriser le télétravail complet qu’à une partie de leur équipe et le refuser à d’autres».

Débutant Expérimenté SALAIRE BRUT ANNUEL Paris Région Paris Région Directeur Systèmes d’informations 75 000 € 70 000 € 150 000 € 140 000 € Chief Data Officer 80 000 € 78 000 € 100 000 € 95 000 € Responsable de programme 58 000 € 52 000 € 80 000 € 70 000 € Administrateur Base de données 45 000 € 40 000 € 70 000 € 65 000 € Chef de projet technique 55 000 € 50 000 € 70 000 € 65 000 € Data Scientist 60 000 € 50 000 € 70 000 € 65 000 € Lead Dev 60 000 € 50 000 € 70 000 € 60 000 € Responsable informatique 55 000 € 50 000 € 70 000 € 65 000 € Consultant Cybersécurité 50 000 € 48 000 € 60 000 € 50 000 € Data Manager Senior 50 000 € 45 000 € 60 000 € 55 000 € Dataminer 50 000 € 46 000 € 60 000 € 55 000 € Développeur full stack 45 000 € 42 000 € 60 000 € 57 000 € Ingénieur système 36 000 € 32 000 € 50 000 € 45 000 € Développeur Python 36 000 € 34 000 € 55 000 € 50 000 € Développeur (php / mysql) 35 000 € 33 000 € 50 000 € 45 000 € Intégrateur Web 30 000 € 28 000 € 40 000 € 35 000 € Data Manager 26 000 € 23 000 € 35 000 € 32 000 €

Conduite et gestion de projets: « On a besoin de bâtir des projets »

Si les salaires restent plutôt stables dans cette catégorie, le domaine de la conduite et gestion de projet est porteur et recherche des profils. «Ces postes sont importants dans un univers digital qui grossit: on a besoin de bâtir des projets. Mais pour le moment, nous n’avons pas observé de tensions spécifiques sur les salaires, uniquement des petits réajustements sur certaines fonctions de temps en temps», résume Jacques Froissant.

Débutant Experimenté SALAIRE BRUT ANNUEL Paris Région Paris Région Directeur de projet 65 000 € 60 000 € 90 000 € 80 000 € PMO 80 000 € 75 000 € 130 000 € 100 000 € Responsable de programme 58 000 € 52 000 € 80 000 € 70 000 € Chef de projet technique 55 000 € 50 000 € 70 000 € 65 000 € Product Owner 45 000 € 43 000 € 60 000 € 47 000 € Responsable informatique 55 000 € 50 000 € 70 000 € 65 000 € Responsable de Production 50 000 € 47 000 € 65 000 € 60 000 € Chef de Projet CRM 44 000 € 40 000 € 60 000 € 55 000 € Chef de Studio 50 000 € 48 000 € 55 000 € 52 000 € Social Media Manager 45 000 € 42 000 € 55 000 € 50 000 € Chef de Projet Fidélisation 40 000 € 38 000 € 50 000 € 48 000 € Chef de Projet Retail 40 000 € 38 000 € 50 000 € 48 000 € Chef de Projet SEM 40 000 € 38 000 € 50 000 € 48 000 € Chef de Projet SEO 40 000 € 38 000 € 50 000 € 48 000 € Chef de Projet E-Commerce 38 000 € 32 000 € 48 000 € 44 000 € Chef de Projet Digital 38 000 € 32 000 € 45 000 € 42 000 € Chef de Projet Éditorial 35 000 € 28 000 € 45 000 € 40 000 € Chef de Projet Marketing Opérationnel 38 000 € 32 000 € 45 000 € 42 000 € Chef de Projet Merchandising 38 000 € 32 000 € 45 000 € 42 000 € Chef de Projet événementiel 34 000 € 30 000 € 40 000 € 38 000 €

Fonctions commerciales: « Il y a toujours un surinvestissement sur ces fonctions après une crise »

«Les fonctions commerciales sont particulièrement dynamiques après une période de crise. Altaïde a 21 ans d’existence, et nous en avons vu passer quelques-unes… Il y a toujours un surinvestissement sur les fonctions commerciales après une crise», constate Jacques Froissant.

Et cela a actuellement une répercussion sur les salaires. «Toutes les fonctions de responsable commercial, responsable business développement, de commercial tout court, d’inside sales [personne chargée de qualifier les prospects entrant avant de les transmettre aux commerciaux, Ndlr] recrutent beaucoup et cela se ressent sur les salaires, en particulier pour les confirmés», développe le fondateur du cabinet de recrutement Altaïde.

Débutant Experimenté SALAIRE BRUT ANNUEL Paris Région Paris Région Directeur Commercial 90 000 € 80 000 € 150 000 € 120 000 € Directeur du Développement 85 000 € 70 000 € 120 000 € 90 000 € Responsable commercial 70 000 € 60 000 € 120 000 € 90 000 € Directeur Conseil 68 000 € 58 000 € 70 000 € 60 000 € Directeur de Clientèle 50 000 € 45 000 € 60 000 € 52 000 € Commercial 40 000 € 36 000 € 55 000 € 50 000 € Chef de Publicité Régie 35 000 € 32 000 € 40 000 € 36 000 € Assistant gestion des ventes 24 000 € 21 000 € 30 000 € 25 000 € Customer Success Manager 35 000 € 30 000 € 45 000 € 40 000 € Inside Sales 35 000 € 30 000 € 50 000 € 45 000 €

Fonctions administratives, RH et financières: Talent acquisition manager, un métier particulièrement en tension

Dans cette catégorie, se sont en particulier les fonctions RH qui se retrouvent en tension. «En raison des difficultés de recrutement, tous les postes liés à cette mission: talent acquisition manager, responsable recrutement ou encore chargé de recrutement sont difficiles à recruter. Cela est particulièrement le cas à Paris, mais moins en région. Il y a une concentration dans la capitale des startups qui effectuent d’importantes levées de fond et de sièges d’entreprise qui étoffent le digital. Le métier de talent acquisition, avec 3 ans d’expérience, est particulièrement concerné. On sent ainsi que les salaires ont tendance à augmenter», explique Jacques Froissant.

Débutant Experimenté SALAIRE BRUT ANNUEL Paris Région Paris Région DAF 75 000 € 70 000 € 150 000 € 120 000 € DRH 60 000 € 50 000 € 120 000 € 90 000 € Responsable SIRH 60 000 € 50 000 € 90 000 € 80 000 € Responsable du controle de gestion 50 000 € 40 000 € 80 000 € 70 000 € Responsable du développement RH 50 000 € 45 000 € 80 000 € 70 000 € Talent acquisition Manager 55 000 € 45 000 € 70 000 € 60 000 € Gestionnaire de paie 52 000 € 41 000 € 65 000 € 55 000 € Responsable recrutement 50 000 € 40 000 € 60 000 € 50 000 € Responsable formation 50 000 € 40 000 € 60 000 € 50 000 € Controleur de gestion 40 000 € 35 000 € 60 000 € 50 000 € Chargé de recrutement 45 000 € 30 000 € 55 000 € 45 000 € Chief Happiness Officer 35 000 € 32 000 € 40 000 € 35 000 € Office Manager 35 000 € 32 000 € 40 000 € 35 000 € Assistant.e administratif 24 000 € 21 000 € 30 000 € 25 000 €

Fonctions design/création: un fort besoin d’UX designers confirmés

Dans ces métiers où évoluent beaucoup de freelances, la tension sur les salaires se fait moins ressentir constate Jacques Froissant. Cela avec tout de même une exception: le métier d’UX designer a vu son niveau de rémunération se renforcer pour les personnes expérimentées. «Il n’existe pas tant de profils confirmés que cela », explique le fondateur d’Altaïde. Or la demande ne fait que croître. «Dès que vous investissez plus fortement dans votre site e-commerce, comme le font certains de nos clients, vous intégrez la plupart du temps un UX designer. De plus, ce poste vous le trouvez partout où il y a des services web, du logiciel SaaS… C’est une fonction qui intéresse tout le monde».

