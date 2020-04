Webhelp : Comment 55 000 collaborateurs se sont réorganisés en 15 jours ?

Nous avons échangé avec Vincent Bernard, CEO de Webhelp qui s’organise pour faire face aux demandes urgentes de la population et des entreprises. Webhelp qui est une entreprise d’externalisation de la gestion de la relation client et des processus métiers met en avant le bouleversement connu par certains secteurs tels que les secteurs de la banque et de l’assurance qui enregistrent des pics de demandes liées à des situations financières difficiles. Des modifications et une croissance des appels qui impactent directement Webhelp.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Vincent Bernard, CEO de Webhelp :

