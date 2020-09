[Webinar] Profitez du plan de relance économique en recrutant un alternant

Le contrat d’apprentissage est l’un des piliers du plan de relance économique gouvernementale. Toutes les entreprises peuvent bénéficier des aides gouvernementales réduisant à presque 0 € le coût d’un alternant. C’est une aubaine à saisir d’urgence pour les entreprises en reprise d’activité pour dynamiser leurs équipes ou acquérir de nouvelles compétences à moindre coût. Quels sont les atouts de ce contrat ?

Comment l’apprentissage peut apporter les nouvelles compétences nécessaires à votre équipe ?

Comment recruter et manager un alternant ?

Quel coût exact avec les aides gouvernementales ? Les écoles de l’Alliance Eduservices, groupe leader de l’apprentissage en France, partagent leur expérience sur le sujet : Philippe Fradin, directeur national MBway, répondra à toutes vos questions. Découvrez durant ce webinar les réponses à vos questions : Qu’est-ce que le contrat d’apprentissage ?

Quelles sont les mesures mises en places ?

Qui peut en bénéficier et comment en bénéficier ?

Ce webinar sera présenté par: Philippe Fradin, directeur national de l’école de management MBway. École membre de l’Alliance Eduservices

