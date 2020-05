[Webinar] Comment mobiliser vos collaborateurs pour renforcer votre marque et générer des leads ?

Dans un environnement de plus en plus digitalisé – augmentation de 61% de l’utilisation des réseaux sociaux pendant la crise sanitaire par rapport aux taux d’utilisation observés habituellement (source : Kanter) – il est indispensable pour les entreprises d’optimiser leur présence social media pour la reprise de l’activité. Comment le faire avec des budgets sous contrainte ? Et si l’entreprise s’appuyait sur ses collaborateurs pour amplifier et humaniser la présence de la marque, générer des leads ? Comment mettre en place un programme d’employee advocacy / social selling en mobilisant le plus grand nombre de collaborateurs possible ?

Autant de sujets auxquels Jean-Louis Bénard, fondateur et CEO de Sociabble, qui accompagne plus de 200 grandes entreprises dans le monde sur ces enjeux, vous propose d’apporter un éclairage. Sociabble aide de grandes entreprises comme Generali, Renault ou Adecco à renforcer leur présence sur les réseaux sociaux et à générer des leads grâce à l’employee advocacy.