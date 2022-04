[Webinar] Comment construire une stratégie CX qui stimule la croissance de l’entreprise

Dans un environnement technologique et de protection de la vie privée en pleine mutation, il est essentiel d’instaurer un climat de confiance avec vos clients. Les spécialistes du marketing doivent comprendre ces changements et savoir comment collaborer avec leurs collègues pour relever les défis et saisir les opportunités qui se présentent.

Grâce à une stratégie axée sur le client et la protection de la vie privée, les spécialistes du marketing peuvent répondre aux exigences de conformité, proposer de nouvelles expériences utilisateur attrayantes, renforcer la confiance des clients par la transparence, et bien plus encore. Au cours de cette session, nous examinerons le paysage actuel et partagerons les principaux moyens de gagner la confiance des utilisateurs en les responsabilisant.

Principaux points à retenir :

Comprendre les changements réglementaires et technologiques et leur impact sur les spécialistes du marketing.

Découvrez comment les équipes informatiques, juridiques, de gestion des données et de marketing peuvent collaborer pour concevoir des expériences centrées sur l’utilisateur et respectueuses de la vie privée.

Apprenez comment la gestion des consentements et des préférences peut être exploitée pour se conformer aux réglementations, améliorer les expériences des utilisateurs et renforcer la confiance.

