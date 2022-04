[Pré-seed] Vie privée: Blindnet lève 1,3 million de dollars pour démocratiser la sécurité des données

La question de la vie privée sur Internet prend de plus en plus d’importance dans l’esprit des internautes mais également des entreprises, qui doivent assurer la sécurité des données qu’elles reçoivent. C’est sur ce secteur que Blindnet, une startup basée à New-York, entend démocratiser la sécurité des données en ligne grâce à une solution accessible pour les développeurs et entreprises.

La startup accélère en levant 1,3 million de dollars en pre-seed auprès de fonds de capital-risque des deux côtés de l’Atlantique, comme Forum Ventures, Acequia Capital, Elaia Partners, Sharpstone Capital et de business angels dont un ancien président de Microsoft France. Bpifrance a également apporté son soutien à la startup.

Lancé en 2020 par Filip Radulovic, Milan Stankovic et Vuk Janosevic, Blindnet entend simplifier les technologies de protection de la vie privée. « Beaucoup ne le savent pas, mais le RGPD a imposé de sécuriser les données personnelles en ligne. Par exemple, il n’est plus légal de demander à quelqu’un d’envoyer un justificatif de domicile par mail. Cette mesure concerne notamment les professions libérales, comme les avocats, comptables ou médecins », explique le Dr. Milan Stankovic, CPO de Blindnet.

Une interface sécurisée d’échange de données

Face à cet enjeu, la startup a déployé des outils simples d’utilisation à destination des développeurs, mais aussi des entrepreneurs. « Imaginons que je sois développeur pour un courtier en ligne: je vais connecter les utilisateurs et les différents assureurs, mais moi, plateforme de mise en relation, je veux être aveugle (d’où Blindnet). Je ne veux pas avoir accès aux données clients, ni ce qu’ils échangent entre eux, mais je veux rendre possible le service. Je vais donc pouvoir utiliser des composants de Blindnet pour concevoir ce service, collecter les données chiffrées de bout en bout, et accessibles uniquement par les destinataires », explique Milan Stankovic.

En ce qui concerne les entreprises, Blindnet déploie une plateforme qui permet de créer facilement une interface sécurisée d’échange de données. « Pour les business, nous proposons une plateforme qui permet de concevoir une interface web qui va permettre aux utilisateurs de renseigner leurs données ou d’envoyer leurs documents, au lieu de le faire par mail par exemple ».

Blindnet est en phase de démarrage mais entend faire ses preuves en engrangeant plus de clients, tout en recrutant de nouveaux talents. La startup compte à ce jour 9 collaborateurs.

Retrouvez l’interview complète de Milan Stankovic, co-fondateur et CPO de Blindnet :