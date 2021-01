[Webinar] Directeurs du digital: maîtrisez vos dépenses IT, et faites en sorte que votre DSI vous dise (enfin) oui

Lors de ce webinar, nous décrypterons comment mieux travailler avec son DSI, comment mener à bien ses projets, notamment internationaux, comme l’a fait la marque de confiseries Mentos pour ses différents sites pays, au travers de ces points : Retour d’expérience d’un déploiement digital à l’international : la marque Mentos

Comment construire et maîtriser le budget digital IT (marketing, eCommerce, …) ? Quelle place laisser et comment prendre en compte l’Agilité dans le budget (risques, freins, circuits de décisions …) ?

Comment les directions digitales peuvent-elles mieux superviser les workflows de développements et de maintenance des plateformes web ?

Jusqu’où la direction digitale doit-elle s’immiscer dans l’IT ? Quelles compétences & organisation faut-il avoir au sein de l’équipe digitale ?

Comment en mesurer l’impact sur le time-to-market des projets, sur l’agilité business et l’expérience client ? A l’issue de votre inscription, vous recevrez un email avec le lien pour accéder au webinar. (si vous ne recevez pas l’email de confirmation, vérifiez qu’il ne soit pas dans vos spams)

Online Form – [Webinar] Directeurs du digital, maîtrisez vos dépenses IT, et faites en sorte que votre DSI vous dise (enfin) oui – Platform.sh

Ce webinar a été présenté par: Arcady Ahmed, Sales Manager, France et Europe du Sud chez Platform.sh

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au recrutement idoine sur FrenchWeb. Et afin de vous proposer des ateliers similaires. Le destinataire des données est la société intervenante de l’atelier, ainsi que l’éditeur de FrenchWeb: Decode Media SAS au capital de 75 192 euros, 55 rue de Bretagne 75003 Paris. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en vous adressant à l’émetteur de l’atelier, et Decode Media SAS. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »