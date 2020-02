[Webinar] 3 étapes pour réussir la digitalisation de vos documents RH

Les équipes des ressources humaines ont une très grande variété de missions à effectuer. L’administratif représente 25% du temps de travail des RH. Il les empêche ainsi de se consacrer sereinement à la formation, à la gestion du personnel et au recrutement de nouveaux collaborateurs.

Que vous soyez membre d’un service RH, d’une agence d’intérim ou manager d’équipe, nous vous proposons de découvrir en 3 grandes étapes les meilleures techniques pour digitaliser et automatiser la gestion de vos documents et ainsi vous permettre d’utiliser votre temps sur les missions qui comptent pour vous.

Lors de ce webinar, vous pourrez découvrir:

Repenser les recrutements

Comment accélérer les recrutements, sécuriser le closing des talents et dynamiser la marque employeur.

Améliorer l'expérience

Revoir les processus administratifs pour faciliter l’échange d’informations et accompagner effiacement les collaborateurs.

Simplifier la gestion du personnel au quotidien

Outils et méthodes pour simplifier le traitement de tous les événements de la vie d’une entreprise.

Ce webinar sera présenté par: Alexis Michel, Marketing Director chez Yousign

