[DECODE Alter Ego] AssurTech: Le match, Allianz vs Luko

Rendez-vous chaque mois, avec Laetitia Lienhard et Joseph Postec, pour découvrir dans un face à face, une start-up et un grand groupe qui évoluent dans le même secteur. Objectif: comprendre leurs différences et leurs complémentarités. Pour ce 1er épisode, nous vous proposons de rencontrer Raphaël Vullierme, fondateur de Luko, mais aussi Edouard Binet, responsable de l’écosystème « Ma vie quotidienne » au sein d’Allianz.

Concurrents sur le marché de l’assurance habitation de 10 milliards d’euros en France, les deux acteurs ont échangé sur ce secteur en pleine évolution qui compte de plus en plus d’entreprises allant des start-up aux bancassurances.

Fondé en 2016 par Raphaël Vullierme et Benoit Bourdel, Luko était au départ positionné exclusivement sur le marché de la Smart Home, proposant un petit boitier à coller sur le compteur électriques pour lire la consommation en temps réel. A partir de cette solution, la jeune pousse a décidé d’aller plus loin en s’attaquant au secteur de l’assurance habitation. « Nous avons lancé notre propre assurance à cause de l’inertie et les problèmes coeurs des acteurs traditionnels qui sont la distance avec le client à travers une intermédiation de la relation client », revendique Raphaël Vullierme, fondateur de Luko.

Allianz, acteur traditionnel, apprend quant à lui à se réinventer avec l’arrivée de ces nouveaux acteurs, tout en conservant sa longueur d’avance en termes de clients. « Nous tirons de l’arrivée de l’ensemble de ces nouveaux acteurs un besoin d’aller plus vite et d’être plus agile. Concrètement, nous avons créé de petites équipes agiles par services qui nous ont permis de sortir des offres de manière plus rapide et plus efficace », affirme à notre micro Edouard Binet, en charge de l’assurance habitation au sein d’Allianz.

L’interview par thématique 01.36: L'évolution de Luko depuis 2016 06.26: L'adaptation d'Allianz à l'arrivée des start-up dans le secteur de l'assurance 11.37: La multiplication des acteurs les oblige à se différencier 21.22: La politique de prix d'Allianz et de Luko 26.20: L'utilisation des données des utilisateurs par ces deux acteurs 29.58: Raphael Vullierme pose directement une question à Edouard Binet et réciproquement 40.29: Edouard Binet et Raphael VUllierme pointent leur plus grande différence et similarité

