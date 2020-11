[Webinar] Comment informer et engager ses collaborateurs sur le terrain dans le contexte actuel ?

Collaborateurs en magasin, dans les usines, en centre logistique, en livraison : pas de télétravail pour ces « frontline workers ». La crise actuelle a rappelé l’importance de ces collaborateurs historiquement délaissés par la transformation digitale, ne disposant souvent même pas d’une adresse email professionnelle. Comment s’assurer que ces collaborateurs disposent de l’information dont ils ont besoin, en temps réel ? L’information liée à leur quotidien opérationnel (mesures sanitaires par exemple), mais aussi l’information plus globale, liée par exemple à la stratégie de l’entreprise, ses valeurs, ses actions RSE ? Comment renforcer l’engagement de ces collaborateurs au-delà de leur engagement vis-à-vis de leur collègues, en montrant que leur voix compte ? Autant de questions auxquelles Jean-Louis Bénard, fondateur et CEO de Sociabble, s’efforcera de répondre, en s’appuyant sur des cas concrets français et internationaux. Dans ce webinar vous découvrirez : Les défis associés aux « Frontline workers »

Communication opérationnelle et communication d’entreprise, deux batailles à livrer

Solutions pour connecter les frontline workers – challenge des terminaux personnels

Gouvernance associée à la communication frontline workers

Communication asynchrone et synchrone

Comment assurer la pertinence de la communication descendante

Sondages, User Generated Content : comment écouter la voix du terrain

Impliquer les collaborateurs du terrain dans les initiatives RSE : exemples A l’issue de votre inscription, vous recevrez un email avec le lien pour accéder au webinar. (si vous ne recevez pas l’email de confirmation, vérifiez qu’il ne soit pas dans vos spams)

Ce webinar sera présenté par:

